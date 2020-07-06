В Калифорнии возобновился суд по делу Никулина

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд присяжных по делу российского гражданина Суд присяжных по делу российского гражданина Евгения Никулина возобновился в Калифорнии , суд ведет трансляцию в режиме видеоконференции.

Суд установил, что не менее шести из 12 присяжных готовы участвовать в процессе лично, несмотря на ограничения по коронавирусу, и обвинение продолжило изложение дела с вызовом свидетелей.

Судья Уильям Элсап особо подчеркнул важность того, чтобы ограничения по коронавирусу соблюдались, но на участниках процесса в момент дачи показаний не было масок.

"Я хочу, чтобы жюри видело их лица, чтобы вы могли решить, лгут они или нет", - сказал судья, обращаясь к присяжным.

Процесс открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США . Процесс несколько раз переносили.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.