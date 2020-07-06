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В Калифорнии возобновился суд по делу Никулина
Суд присяжных по делу российского гражданина Евгения Никулина возобновился в Калифорнии, суд ведет трансляцию в режиме видеоконференции. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:50
евгений никулин
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РИА Новости
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евгений никулин, чехия, прага, сша, в мире

В Калифорнии возобновился суд по делу Никулина

21:50 06.07.2020
475
© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд присяжных по делу российского гражданина Евгения Никулина возобновился в Калифорнии, суд ведет трансляцию в режиме видеоконференции.
Суд установил, что не менее шести из 12 присяжных готовы участвовать в процессе лично, несмотря на ограничения по коронавирусу, и обвинение продолжило изложение дела с вызовом свидетелей.
Судья Уильям Элсап особо подчеркнул важность того, чтобы ограничения по коронавирусу соблюдались, но на участниках процесса в момент дачи показаний не было масок.
"Я хочу, чтобы жюри видело их лица, чтобы вы могли решить, лгут они или нет", - сказал судья, обращаясь к присяжным.
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Процесс открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США. Процесс несколько раз переносили.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры сервисов LinkedIn и Dropbox, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.
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