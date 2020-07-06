https://ria.ru/20200706/1573980055.html
В Калифорнии возобновился суд по делу Никулина
Суд присяжных по делу российского гражданина Евгения Никулина возобновился в Калифорнии, суд ведет трансляцию в режиме видеоконференции. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:50
2020-07-06T21:50
евгений никулин
чехия
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений никулин, чехия, прага, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Суд присяжных по делу российского гражданина Евгения Никулина
возобновился в Калифорнии
, суд ведет трансляцию в режиме видеоконференции.
Суд установил, что не менее шести из 12 присяжных готовы участвовать в процессе лично, несмотря на ограничения по коронавирусу, и обвинение продолжило изложение дела с вызовом свидетелей.
Судья Уильям Элсап особо подчеркнул важность того, чтобы ограничения по коронавирусу соблюдались, но на участниках процесса в момент дачи показаний не было масок.
"Я хочу, чтобы жюри видело их лица, чтобы вы могли решить, лгут они или нет", - сказал судья, обращаясь к присяжным.
Процесс открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США
. Процесс несколько раз переносили.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге
5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия
выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры сервисов LinkedIn и Dropbox, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.