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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:57
следственный комитет россии (ск рф)
петр верзилов
москва
канада
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), петр верзилов, москва, канада, в мире

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

21:48 06.07.2020 (обновлено: 23:57 06.07.2020)
46060
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПетр Верзилов
Петр Верзилов
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
"Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело. <...> Дело против Верзилова возбудили по статье 330.2 УК ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства")", — говорится на сайте издания.
Допрос в Следственном комитете, по данным сайта, состоится 7 июля.
"Официально меня не уведомляли, следователь не звонил. Но, со слов Пети, за полчаса до выхода из спецприемника ему вручили повестку о вызове на допрос", — сказал РИА Новости адвокат Верзилова Леонид Соловьев.
Он добавил, что Верзилова во вторник к 11:00 вызывают в центральный аппарат СК к следователю Рустаму Габдулину.
Дело, уточнил адвокат, возбуждено по статье 330.2 УК России. Данное преступление наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или исправительными работами до 400 часов.
"Отец Петра Верзилова жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего получил канадский паспорт", — уточняет "Медиазона".
Мещанский суд Москвы 22 июня назначил Верзилову арест на 15 суток за мелкое хулиганство — нецензурную брань в общественном месте. Мосгорсуд признал административный арест законным.
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3732150453
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Следственный комитет России (СК РФ)Петр ВерзиловМоскваКанадаВ мире
Популярные комментарии
Лишить российского гражданства и отправить в Канаду. Пожизненный запрет на въезд в Россию. Надо избавляться от этой шелухи прозападной.
6 июля, 22:34
Егор Панкратов
123122033
400 часов поработать на страну это самое то.
6 июля, 22:20
ffrolgohom
81812021
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