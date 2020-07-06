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Рябков рассказал об итогах переговоров по Договору открытого неба
Россия утратила доверие к США как к контрагенту, его надо восстанавливать тактикой малых шагов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя прошедшую в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:11
россия
договор по открытому небу
сергей рябков
москва
сша
в мире
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россия
москва
сша
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор по открытому небу, сергей рябков, москва, сша, в мире

Рябков рассказал об итогах переговоров по Договору открытого неба

21:46 06.07.2020 (обновлено: 22:11 06.07.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия утратила доверие к США как к контрагенту, его надо восстанавливать тактикой малых шагов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя прошедшую в понедельник в онлайн-формате конференцию стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.
Рябков отметил, что в последнее время в разряд того, что демонтируется и отправляется на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения.
"Это печальное развитие, мы не видим в США договороспособного партнера, мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, делать это путём тактики малых шагов", - сказал он в эфире "Известия ТВ".
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
4 июля, 12:03
В МИД заявили об угрозе развала Договора по открытому небу из-за США
1790006
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РоссияДоговор по открытому небуСергей РябковМоскваСШАВ мире
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