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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573979890.html
В 14 районах Сербии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Число муниципалитетов Сербии, где введен режим ЧС из-за пандемии COVID-19, достигло 14 на фоне роста заболеваемости, сообщили местные власти. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:43
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, белград (город), в мире

В 14 районах Сербии ввели режим ЧС из-за коронавируса

21:42 06.07.2020 (обновлено: 21:43 06.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБольница в городе Ниш
Больница в городе Ниш
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Число муниципалитетов Сербии, где введен режим ЧС из-за пандемии COVID-19, достигло 14 на фоне роста заболеваемости, сообщили местные власти.
По данным минздрава, шесть пациентов с COVID-19 скончались в Сербии за минувшие сутки, всего жертвами коронавируса стали 317 человек, выявлено 289 новых зараженных, общее число больных с начала пандемии составило 16 420.
В общине (муниципалитете) Лучани на западе Сербии режим ЧС из-за коронавируса был введен в понедельник вскоре после чрезвычайного положения из-за наводнений в конце июня.
"Штаб по ЧС общины Лучани, где сегодня подтверждено присутствие вируса у шести пациентов и ожидаются результаты анализов еще 21 человека, вынес постановление, которым предписывается обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях, запрещается организация праздников, массовых спортивных и других мероприятий", - сообщил муниципалитет.
Режим ЧС также введен в Нови-Пазаре, Тутине, Kрагуеваце, Вране, Иванице, Шабаце, Чачке, Ариле, Кралево, Пожеге, Ужице, Прибое.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
3 июля, 21:38Распространение нового коронавируса
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В Белграде режим ЧС был введен 3 июля. На две недели закрыты ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях ввели более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде несколько медцентров были ранее переведены на работу с больными COVID-19, власти разворачивают мобильный госпиталь на 500 мест в крупнейшей в стране крытой "Штарк арене" и переориентируют другие больницы.
С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСербияБелград (город)В мире
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