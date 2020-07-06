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США поприветствовали санкционную политику Великобритании
США приветствуют независимый режим санкций Великобритании за нарушения прав человека, заявил в понедельник министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:31
джамаль хашукджи
стивен мнучин
майк помпео
лондон
мьянма
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джамаль хашукджи, стивен мнучин, майк помпео, лондон, мьянма, сша, в мире

США поприветствовали санкционную политику Великобритании

21:30 06.07.2020 (обновлено: 21:31 06.07.2020)
619
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США приветствуют независимый режим санкций Великобритании за нарушения прав человека, заявил в понедельник министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
"США приветствуют введенный глобальный режим санкций за нарушение прав человека, который усиливает борьбу против попрания прав человека в мире. Использование нашими странами этих важных инструментов жизненно необходимо для привлечения к ответственности недобросовестных игроков за их действия", - написал он в своем Twitter-аккаунте.
По словам госсекретаря США Майка Помпео, заявление которого распространил госдепартамент, новый режим символизирует "начало новой эры санкционной политики Великобритании и сотрудничества двух демократий".
"Новые возможности Великобритании дополнят усилия Соединенных Штатов и Канады, расширят возможности для совместных действий. Соединенные Штаты продолжать искать новых союзников и партнеров, чтобы совместно применять все имеющиеся инструменты в целях перекрытия доступа к американским и международным финансовым системам всем тем, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека", - заявил Помпео.
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Вчера, 19:19
Посольство России возмутили новые британские санкции
В понедельник Британия опубликовала список лиц и организаций, которых она обвиняет в нарушении прав человека. В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также 20 жителей Саудовской Аравии, которых подозревает в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. В списке также два генерала из Мьянмы и две северокорейские структуры, обвиняемые в пытках, убийствах и использовании труда заключенных. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.
В санкционный список внесены имена председателя Следственного комитета РФ Алесандра Бастрыкина, бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.
Российское посольство в Лондоне возмутилось включением в список имен сотрудников Следственного комитета и генпрокуратуры, пообещав ответные меры со стороны России.
Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского".
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
Вчера, 20:32
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112100916
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Джамаль ХашукджиСтивен МнучинМайк ПомпеоЛондонМьянмаСШАВ мире
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