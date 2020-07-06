Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом

"В качестве исходных данных функционирования системы отслеживания используются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи, зараженного COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов…, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней", - говорится в проекте ведомства.

"Функциональной возможностью системы отслеживания является геолокационный контроль соблюдения режима карантина лицами, в отношении которых вынесено решение об обязательной изоляции. В отношении указанных лиц осуществляется круглосуточный анализ местонахождения их абонентских устройств. В случае нарушения установленных границ, фиксируются время и координаты местонахождения абонента при каждом нарушении, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места проведения карантина, показатель соблюдения карантина. Указанная информация передается в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию и МВД России", - говорится в проекте.