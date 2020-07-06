Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.
"В качестве исходных данных функционирования системы отслеживания используются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи, зараженного COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов…, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней", - говорится в проекте ведомства.
Перечень контактирующих с больным лиц конкретизируется с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода, отмечается в проекте. "В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России", - уточняется в проекте.
"Функциональной возможностью системы отслеживания является геолокационный контроль соблюдения режима карантина лицами, в отношении которых вынесено решение об обязательной изоляции. В отношении указанных лиц осуществляется круглосуточный анализ местонахождения их абонентских устройств. В случае нарушения установленных границ, фиксируются время и координаты местонахождения абонента при каждом нарушении, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места проведения карантина, показатель соблюдения карантина. Указанная информация передается в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию и МВД России", - говорится в проекте.
Проект устанавливает регламент информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами Минкомсвязи, Минздрава, МВД, Росгвардии, оперативными штабами субъектов РФ и операторами сотовой связи – МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), Tele2 и ООО "Екатеринбург-2000" (бренд Motiv).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.