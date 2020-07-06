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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом
Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-07T02:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), коронавирусы, общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом

21:17 06.07.2020 (обновлено: 02:00 07.07.2020)
4298
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.
"В качестве исходных данных функционирования системы отслеживания используются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи, зараженного COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов…, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней", - говорится в проекте ведомства.
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Перечень контактирующих с больным лиц конкретизируется с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода, отмечается в проекте. "В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России", - уточняется в проекте.
"Функциональной возможностью системы отслеживания является геолокационный контроль соблюдения режима карантина лицами, в отношении которых вынесено решение об обязательной изоляции. В отношении указанных лиц осуществляется круглосуточный анализ местонахождения их абонентских устройств. В случае нарушения установленных границ, фиксируются время и координаты местонахождения абонента при каждом нарушении, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места проведения карантина, показатель соблюдения карантина. Указанная информация передается в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию и МВД России", - говорится в проекте.
Проект устанавливает регламент информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами Минкомсвязи, Минздрава, МВД, Росгвардии, оперативными штабами субъектов РФ и операторами сотовой связи – МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), Tele2 и ООО "Екатеринбург-2000" (бренд Motiv).
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Популярные комментарии
Да, да, именно из-за короновируса )))))
6 июля, 21:49
Дик Котов
1942202
Надо браслет вешать, как условно осужденным и никаких проблем.
6 июля, 22:59
pavlino.11
600004
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