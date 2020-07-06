Оператор нефтепровода Dakota Access обжалует судебный запрет на работу

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Energy Transfer LP, оператор нефтепровода Dakota Access на севере Компания Energy Transfer LP, оператор нефтепровода Dakota Access на севере США , заявила, что обжалует судебный запрет на работу трубопровода.

Суд ранее постановил, что выданное властями разрешение на строительство нефтепровода не соответствовало стандартам законодательства в сфере охраны природы. Более того, суд счел нарушение настолько существенным, что дальнейшую работу нефтепровода до его устранения признал невозможной. Нефтепровод предписано закрыть в течение 30 дней.

"Суд принял необдуманное решение, которое нужно быстро исправить", - говорится в заявлении компании.

По ее мнению, судья превысил свои полномочия, распорядившись закрыть нефтепровод после трех лет работы из-за предполагаемых проблем с лицензированием.

"Мы намерены немедленно подать ходатайство о приостановке решения. Если ходатайство не будет удовлетворено, мы будем добиваться приостановки решения через ускоренную апелляцию в суде высшей инстанции", - говорится в заявлении компании.

Компания заявляет, что экономические последствия от закрытия нефтепровода будут очень велики — будут потеряны миллиарды долларов. Компания также утверждает, что нефтепровод безопасен и критически важен для энергетической инфраструктуры страны.

Нефтепровод Dakota Access поставляет нефть с нефтяных полей Северной Дакоты, где ее добывают методом фракинга, к распределительному хабу в Иллинойсе.

Нефтепровод стоимостью около 4 миллиардов долларов на протяжении ряда лет вызывал протесты племен, по территории которых проходил. Племя сиу доказывало, что трубопровод ставит под угрозу его водные ресурсы и проходит по культурно значимым землям.