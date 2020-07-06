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Распространение нового коронавируса
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В Швейцарии за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом
За сутки в Швейцарии выявлено 47 случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 32 315 человек, всего скончались 1686 пациентов, заявили в понедельник в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом

21:05 06.07.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 47 случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 32 315 человек, всего скончались 1686 пациентов, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
Всего с начала эпидемии было проведено 636 397 тестов на COVID-19, за прошедшие сутки - 4082. Как отметили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны, небольшое количество новых случаев связано с тем, что в выходные проводилось меньше тестов. В среднем на прошлой неделе тестировалось порядка 9700 человек в стуки, вирус был найден в 6,1% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.
Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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