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Умер американский кантри-музыкант Чарли Дэниелс
Известный американский кантри-музыкант Чарльз (Чарли) Дэниелс скончался в США на 84-м году жизни, сообщает издание Variety. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:58
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леонард коэн, боб дилан (роберт циммерман), нашвилл, сша, северная каролина, в мире

Умер американский кантри-музыкант Чарли Дэниелс

20:58 06.07.2020
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© AP Photo / Mark HumphreyКантри-музыкант Чарли Дэниелс
Кантри-музыкант Чарли Дэниелс
© AP Photo / Mark Humphrey
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Известный американский кантри-музыкант Чарльз (Чарли) Дэниелс скончался в США на 84-м году жизни, сообщает издание Variety.
Отмечается, что музыкант умер в понедельник в американском городе Нашвилл (штат Теннесси). Причиной смерти стал геморрагический инсульт.
Чарли Дэниелс был певцом, композитором и музыкантом. Он родился в 1936 году в американском штате Северная Каролина. На раннем этапе творчества Дэниелсу довелось участвовать в записи альбомов таких известных исполнителей, как Боб Дилан и Леонард Коэн. Его первой сольной работой стал альбом "Charlie Daniels", выпущенный в 1971 году.
В музыкальном творчестве Дэниелса сочетались такие направления, как кантри и сатерн-рок, отмечает издание. Наиболее известной композицией Дэниелса является песня "The Devil Went Down to Georgia", которая вышла в свет в 1979 году. В 2016 году музыкант был посвящен в "Зал славы кантри".
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КультураЛеонард КоэнБоб Дилан (Роберт Циммерман)НашвиллСШАСеверная КаролинаВ мире
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