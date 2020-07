Умер американский кантри-музыкант Чарли Дэниелс

В музыкальном творчестве Дэниелса сочетались такие направления, как кантри и сатерн-рок, отмечает издание. Наиболее известной композицией Дэниелса является песня "The Devil Went Down to Georgia", которая вышла в свет в 1979 году. В 2016 году музыкант был посвящен в "Зал славы кантри".