https://ria.ru/20200706/1573979143.html
Умер американский кантри-музыкант Чарли Дэниелс
Известный американский кантри-музыкант Чарльз (Чарли) Дэниелс скончался в США на 84-м году жизни, сообщает издание Variety. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:58
2020-07-06T20:58
культура
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573978937_0:246:3072:1974_1400x0_80_0_0_adaa75540ee4b8832b83f74eefda22b7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонард коэн, боб дилан (роберт циммерман), нашвилл, сша, северная каролина, в мире