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Белый дом поддержал Трампа после его слов о безвредности коронавируса
Белый дом выступил в защиту слов президента Дональда Трампа, что 99% случаев COVID-19 "абсолютно безвредны". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:57
распространение нового коронавируса
кейли макинани
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кейли макинани, коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, франция, италия, сша, в мире

Белый дом поддержал Трампа после его слов о безвредности коронавируса

20:57 06.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Белый дом выступил в защиту слов президента Дональда Трампа, что 99% случаев COVID-19 "абсолютно безвредны".
"Это было фактическое заявление, основанное на науке и демонстрирующее, что уровень смертности в нашей стране очень низкий... Президент отмечал тот факт, что огромное большинство американцев, которое подхватит коронавирус, переживет это", - сказала журналистам на брифинге пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
Она продемонстрировала график, из которого следует, что в США смертность от коронавируса ниже, чем во Франции, Великобритании и Италии. Однако тот же график противоречит словам Трампа: на нем показано, что смертность в США составляет немногим менее 5% от числа выявленных случаев коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКейли МакинаниКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоФранцияИталияСШАВ мире
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