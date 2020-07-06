Смоленская область перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19

БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Смоленская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, в регионе возобновляется торговля непродовольственными товарами, при этом сохраняется масочный режим, сообщает облправительство.

"Смоленская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. А это значит, что на территории области разрешается работа магазинов, торгующих непродовольственными товарами", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что торговля непродовольственными товарами может вестись пока только в торговых залах площадью не менее 800 квадратных метров. При этом одновременно там должно находиться не более одного покупателя на 4 квадратных метра.

Уличная торговля также возобновляется при соблюдении мер профилактики, использовании масок и перчаток, регулярной дезинфекции и социальной дистанции.

Жители по-прежнему могут заниматься спортом на свежем воздухе, заказывать еду на вынос или с доставкой, при этом многие ограничения остаются в силе вплоть до 20 июля текущего года, говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на 6 июля, в Смоленской области зарегистрировано 4823 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших граждан составляет 2619 человек. На территории региона зафиксировано 70 случаев с летальным исходом.