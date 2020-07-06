https://ria.ru/20200706/1573978889.html
Смоленская область перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19
Смоленская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, в регионе возобновляется торговля непродовольственными товарами, при РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:54
2020-07-06T20:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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смоленская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, смоленская область, общество
БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Смоленская область
переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, в регионе возобновляется торговля непродовольственными товарами, при этом сохраняется масочный режим, сообщает облправительство.
"Смоленская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. А это значит, что на территории области разрешается работа магазинов, торгующих непродовольственными товарами", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что торговля непродовольственными товарами может вестись пока только в торговых залах площадью не менее 800 квадратных метров. При этом одновременно там должно находиться не более одного покупателя на 4 квадратных метра.
Уличная торговля также возобновляется при соблюдении мер профилактики, использовании масок и перчаток, регулярной дезинфекции и социальной дистанции.
Жители по-прежнему могут заниматься спортом на свежем воздухе, заказывать еду на вынос или с доставкой, при этом многие ограничения остаются в силе вплоть до 20 июля текущего года, говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на 6 июля, в Смоленской области зарегистрировано 4823 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших граждан составляет 2619 человек. На территории региона зафиксировано 70 случаев с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.