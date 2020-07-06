Киев может обратиться в суд ООН по делу сбитого в Иране Boeing

Ранее в МИД Украины сообщили, что экспертиза бортовых самописцев сбитого в Иране 8 января Boeing "Международных авиалиний Украины" начнется во Франции 20 июля и будет длиться до пяти дней.

"С самого первого дня мы понимаем, что рано или поздно нам придется пойти в суд ООН", - цитирует Енина агентство УНИАН

Енин подчеркнул, что Украине нужно будет привлечь серьезную юридическую команду. По его словам, заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование можно только сформировав соответствующую доказательную базу. Однако до этого Киев и Тегеран должны провести переговоры. "Если будут исчерпаны переговорные возможности с Ираном, мы должны идти в Совет ИКАО", - сказал Енин.

Он уточнил, что от Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) необходимо получить заключение, чтобы потом на основе Чикагской конвенции обратиться в суд ООН. В заключении должна идти речь о том, что Украина и Иран исчерпали все возможности с целью урегулирования вопросов. Енин также добавил, что окончательное решение по обращению в Международный суд ООН Киев еще не принял.

По его словам, Ирану были направлены по меньшей мере четыре ноты с предложением как можно раньше начать переговоры. "Вместе с тем никакого формального ответа мы не получили и об их желании говорить мы слышим преимущественно из каких-то интервью", - сказал он.

Великобритании, Германии, Швеции и Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады Афганистана . Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США , в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.