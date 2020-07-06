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Киев может обратиться в суд ООН по делу сбитого в Иране Boeing
Киев может обратиться в Международный суд ООН по делу сбитого 8 января Boeing "Международных авиалиний Украины", заявил в понедельник журналистам заместитель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:54
крушение украинского самолета в иране
евгений енин
международные авиалинии украины
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крушение украинского самолета в иране, евгений енин, международные авиалинии украины, мид украины, швеция, оон, сша, украина, в мире

Киев может обратиться в суд ООН по делу сбитого в Иране Boeing

20:54 06.07.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Киев может обратиться в Международный суд ООН по делу сбитого 8 января Boeing "Международных авиалиний Украины", заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел страны Евгений Енин.
Ранее в МИД Украины сообщили, что экспертиза бортовых самописцев сбитого в Иране 8 января Boeing "Международных авиалиний Украины" начнется во Франции 20 июля и будет длиться до пяти дней.
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"С самого первого дня мы понимаем, что рано или поздно нам придется пойти в суд ООН", - цитирует Енина агентство УНИАН.
Енин подчеркнул, что Украине нужно будет привлечь серьезную юридическую команду. По его словам, заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование можно только сформировав соответствующую доказательную базу. Однако до этого Киев и Тегеран должны провести переговоры. "Если будут исчерпаны переговорные возможности с Ираном, мы должны идти в Совет ИКАО", - сказал Енин.
Он уточнил, что от Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) необходимо получить заключение, чтобы потом на основе Чикагской конвенции обратиться в суд ООН. В заключении должна идти речь о том, что Украина и Иран исчерпали все возможности с целью урегулирования вопросов. Енин также добавил, что окончательное решение по обращению в Международный суд ООН Киев еще не принял.
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По его словам, Ирану были направлены по меньшей мере четыре ноты с предложением как можно раньше начать переговоры. "Вместе с тем никакого формального ответа мы не получили и об их желании говорить мы слышим преимущественно из каких-то интервью", - сказал он.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеЕвгений ЕнинМеждународные авиалинии УкраиныМИД УкраиныШвецияООНСШАУкраинаВ мире
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