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В Германии прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Немецкие специалисты и эксперты оценили разрешение Дании закончить строительство газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах королевства с помощью... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:24
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
германия
дания
экономика
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" "Северный поток — 2" сможет покрыть часть этих потребностей, хотя его мощностей все еще будет недостаточно для полного насыщения рынка". Это "тонкий намек", что придется строить "СП-3".
39
Это даже не намёк а вполне определённый расчёт. Крупнейшие месторождения в Нидерландах и Норвегии постоянно уменьшают добычу. И нужна замена. Разумеется мимо третьих стран :)))
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россия
германия
дания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, германия, дания, экономика

В Германии прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"

20:43 06.07.2020 (обновлено: 21:24 06.07.2020)
21307
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Немецкие специалисты и эксперты оценили разрешение Дании закончить строительство газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах королевства с помощью новых судов.
Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило достроить трубопровод, используя корабли с якорным позиционированием. Их можно использовать как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования.
"Газовая отрасль Германии приветствует решение датского ведомства о том, что трубопровод "Северный поток — 2" может быть проложен в том числе с использованием судна с якорным позиционированием в датских территориальных водах", — заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas ("Будущее природного газа") Тимм Келлер.
По его оценке, в ближайшие годы в Германии и Европе в целом не изменится потребление природного газа, но в условиях спада местного производства до 2030 года следует ожидать дополнительный объем импорта в размере около 120 миллиардов кубометров топлива.
Келлер уверен, что "Северный поток — 2" сможет покрыть часть этих потребностей, хотя его мощностей все еще будет недостаточно для полного насыщения рынка.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф также поприветствовал решение датского регулятора. В беседе с РИА Новости он отметил, что "Северный поток — 2" станет еще одной альтернативой наземному трубопроводу.
"Хотя полностью отказываться от наземного транзита нельзя, для этого существует и новый договор между Россией и Украиной, но, с точки зрения Западной Европы и Германии, это станет еще одной гарантией не втягиваться в споры между Россией и третьими государствами, затрагивающие энергоснабжение", — сказал он.
Кроме того, Вольф отметил сокращение расстояния между российскими газовыми месторождениями и приемными станциями в Германии. Это снизит стоимость топлива в Западной Европе, подчеркнул эксперт.
Он отметил, что европейский газовый рынок достаточно либерализован и "Северный поток — 2" поспособствует развитию конкуренции. По его словам, более дешевое производство и транспортировка газа "окажет давление на европейские рыночные цены и таким образом снимет нагрузку с потребителей".
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
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Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится продвигать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз указывали на то, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергобезопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
24783014
Обсудить 9
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромГерманияДанияЭкономика
Популярные комментарии
" "Северный поток — 2" сможет покрыть часть этих потребностей, хотя его мощностей все еще будет недостаточно для полного насыщения рынка". Это "тонкий намек", что придется строить "СП-3".
6 июля, 20:55
vlad-kubantsev.ru
27120000
Это даже не намёк а вполне определённый расчёт. Крупнейшие месторождения в Нидерландах и Норвегии постоянно уменьшают добычу. И нужна замена. Разумеется мимо третьих стран :)))
6 июля, 21:52
Andrey Korotkov
1300000
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