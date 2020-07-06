В Германии прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Немецкие специалисты и эксперты оценили разрешение Немецкие специалисты и эксперты оценили разрешение Дании закончить строительство газопровода " Северный поток — 2 " в территориальных водах королевства с помощью новых судов.

Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило достроить трубопровод, используя корабли с якорным позиционированием. Их можно использовать как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования.

"Газовая отрасль Германии приветствует решение датского ведомства о том, что трубопровод "Северный поток — 2" может быть проложен в том числе с использованием судна с якорным позиционированием в датских территориальных водах", — заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas ("Будущее природного газа") Тимм Келлер.

По его оценке, в ближайшие годы в Германии и Европе в целом не изменится потребление природного газа, но в условиях спада местного производства до 2030 года следует ожидать дополнительный объем импорта в размере около 120 миллиардов кубометров топлива.

Келлер уверен, что "Северный поток — 2" сможет покрыть часть этих потребностей, хотя его мощностей все еще будет недостаточно для полного насыщения рынка.

Научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф также поприветствовал решение датского регулятора. В беседе с РИА Новости он отметил, что "Северный поток — 2" станет еще одной альтернативой наземному трубопроводу.

"Хотя полностью отказываться от наземного транзита нельзя, для этого существует и новый договор между Россией и Украиной , но, с точки зрения Западной Европы и Германии, это станет еще одной гарантией не втягиваться в споры между Россией и третьими государствами, затрагивающие энергоснабжение", — сказал он.

Кроме того, Вольф отметил сокращение расстояния между российскими газовыми месторождениями и приемными станциями в Германии. Это снизит стоимость топлива в Западной Европе, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что европейский газовый рынок достаточно либерализован и "Северный поток — 2" поспособствует развитию конкуренции. По его словам, более дешевое производство и транспортировка газа "окажет давление на европейские рыночные цены и таким образом снимет нагрузку с потребителей".

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.

Латвия, Польша и Ряд государств, в частности Украина, Литва США , выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится продвигать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".