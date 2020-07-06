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Москалькова попросила Мишустина поддержать частные детсады и школы
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по поддержке частных... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:40
коронавирус в россии
россия
татьяна москалькова
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
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60
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коронавирус в россии, россия, татьяна москалькова, михаил мишустин, общество

Москалькова попросила Мишустина поддержать частные детсады и школы

20:40 06.07.2020
275
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по поддержке частных садов, школ и ВУЗов, оставшихся без господдержки и финансовой помощи после пандемии коронавируса.
Ранее Москалькова заявляла, что частные школы и университеты, не получающие финансовой поддержки в период пандемии, переживают трудные времена, и им требуется государственная помощь.
"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции государством предпринимаются системные меры по поддержке экономики… Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить рассмотреть вопрос о принятии мер по оказанию государственной поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида детальности", - говорится в обращении омбудсмена.
Москалькова отметила снижение доходов из-за пандемии у большинства родителей, чьи дети учатся в частных организациях. Это, подчеркивает уполномоченный, в свою очередь негативно влияет на финансовое положение негосударственных школ, детсадов и университетов, а также их способность осуществлять образовательную деятельность в полном объеме, сохраняя преподавательские коллективы.
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"Поступающие в мой адрес обращения свидетельствуют о том, что значительное количество некоммерческих образовательных частных учреждений, осуществляющих социально значимую общеобразовательную деятельность в условиях ухудшения ситуации, в результате распространения новой коронавирусной инфекции остались без господдержки", - заключено в документе.
По данным уполномоченного, председатель правительства уже направил в министерство экономического развития РФ и в Федеральную налоговую службу поручение рассмотреть этот вопрос.
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Коронавирус в РоссииРоссияТатьяна МоскальковаМихаил МишустинОбщество
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