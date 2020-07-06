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В Азербайджане призвали готовиться к критической ситуации с COVID-19
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что здравоохранение страны должно быть готово к самой критической ситуации, вызванной пандемией коронавируса... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
ильхам алиев
азербайджан
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, ильхам алиев, азербайджан, в мире

В Азербайджане призвали готовиться к критической ситуации с COVID-19

20:28 06.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевСотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
Сотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что здравоохранение страны должно быть готово к самой критической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, при этом, по словам главы республики, ситуация с вирусом находится под контролем.
"Cегодня мы готовы к цейтноту. Строительство больниц модульного типа необходимо: если раньше считали, что десять модульных больниц будет достаточно, то сейчас нужно еще десять. Мы должны быть готовы к самой критической ситуации", - заявил Алиев в интервью ряду местных СМИ.
По словам азербайджанского лидера, ситуация с вирусом находится под контролем несмотря на темпы роста заболеваемости.
"Мы анализируем ситуацию, специалисты советуются относительно ограничительных мер. Главная цель этих мер – сохранить жизнь нашим гражданам, защитить их от вируса", - подчеркнул Алиев.
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Говоря об ужесточенном карантинного режима в республике, президент Азербайджана заявил, что ситуация с коронавирусом сегодня стабилизировалась, но пока рано говорить о позитивной динамике.
"Мы пока не дошли до позитивной динамики. Число зараженных пока больше выздоровевших. Это груз для нашего здравоохранения. Пока нельзя прогнозировать, когда мы смягчим карантин. Все меры со стороны государства приняты с первых дней. Главная причина распространения вируса - это безответственность некоторых наших граждан", - отметил глава республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане, согласно данным оперштаба на понедельник, достигло 20837, за сутки инфекция выявлена еще у 513 человек, всего в стране умерли 258 пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗИльхам АлиевАзербайджанВ мире
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