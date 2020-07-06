https://ria.ru/20200706/1573978084.html
В России почти семь тысяч военных вылечились от коронавируса
Около семи тысяч российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровел 41 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:27
2020-07-06T20:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Около семи тысяч российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровел 41 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 41 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ
(нарастающим итогом) увеличилась до 6970 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 814.
На 6 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1268 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 248 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 713 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1555 пациентам, из них 281 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.