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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573977940.html
Более 1,2 тысячи коренных жителей эквадорской Амазонии заболели COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом нового типа среди коренных жителей эквадорской Амазонии превысило 1,2 тысячи, сообщает Конфедерация коренных народов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эквадор
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эквадор, в мире

Более 1,2 тысячи коренных жителей эквадорской Амазонии заболели COVID-19

20:23 06.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа среди коренных жителей эквадорской Амазонии превысило 1,2 тысячи, сообщает Конфедерация коренных народов Эквадора в Twitter.
По данным конфедерации, к настоящему времени было зафиксировано 1276 случаев заражения COVID-19 среди представителей коренных народов эквадорской Амазонии, 37 человек скончались. Было зарегистрировано 622 случая подозрения на коронавирус, 116 человек выздоровели. Всего было проведено 2734 теста.
Больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа наблюдается у представителей народа кечуа (699) и ваорани (297).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник в лаборатории
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭквадорВ мире
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