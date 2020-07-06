https://ria.ru/20200706/1573977663.html
Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок в тюрьмах
Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает бороться с обязательным ношением масок на фоне пандемии – теперь он наложил вето на их использование в тюрьмах,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:13
2020-07-06T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
коронавирусы
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:314:2792:1885_1400x0_80_0_0_49044ff7d8d7c06a3c753fdb2551e963.jpg
https://ria.ru/20200706/1573959555.html
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:314:2792:1885_1400x0_80_0_0_49044ff7d8d7c06a3c753fdb2551e963.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_352db18c6964e5540a416902a48ddf7f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_023b32a5ced2738bd65ab4f1accb33bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, бразилия, в мире
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – РИА Новости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
продолжает бороться с обязательным ношением масок на фоне пандемии – теперь он наложил вето на их использование в тюрьмах, следует из публикации в официальной газете правительства.
Распоряжением президента аннулируется статья, устанавливающая "обязательное использование индивидуальных защитных масок в пенитенциарных учреждениях".
Также теряет свою силу обязанность размещать информационные таблички по правильному ношению масок, а также требование, ограничивающее присутствие максимального числа людей в одном месте.
Болсонару наложил вето на обязательное использование масок в государственных органах, а также в коммерческих, промышленных, религиозных учреждениях и других закрытых местах, где собираются люди.
Сам президент ранее сам боролся за право не носить маску. Делать это его обязал суд, однако президенту удалось добиться отмены этого решения у вышестоящей инстанции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.