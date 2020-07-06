Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок в тюрьмах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – РИА Новости. Президент Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает бороться с обязательным ношением масок на фоне пандемии – теперь он наложил вето на их использование в тюрьмах, следует из публикации в официальной газете правительства.

Распоряжением президента аннулируется статья, устанавливающая "обязательное использование индивидуальных защитных масок в пенитенциарных учреждениях".

Также теряет свою силу обязанность размещать информационные таблички по правильному ношению масок, а также требование, ограничивающее присутствие максимального числа людей в одном месте.

Болсонару наложил вето на обязательное использование масок в государственных органах, а также в коммерческих, промышленных, религиозных учреждениях и других закрытых местах, где собираются люди.

Сам президент ранее сам боролся за право не носить маску. Делать это его обязал суд, однако президенту удалось добиться отмены этого решения у вышестоящей инстанции.