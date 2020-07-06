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Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок в тюрьмах
Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает бороться с обязательным ношением масок на фоне пандемии – теперь он наложил вето на их использование в тюрьмах,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:13
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, бразилия, в мире

Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок в тюрьмах

20:13 06.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает бороться с обязательным ношением масок на фоне пандемии – теперь он наложил вето на их использование в тюрьмах, следует из публикации в официальной газете правительства.
Распоряжением президента аннулируется статья, устанавливающая "обязательное использование индивидуальных защитных масок в пенитенциарных учреждениях".
Также теряет свою силу обязанность размещать информационные таблички по правильному ношению масок, а также требование, ограничивающее присутствие максимального числа людей в одном месте.
Болсонару наложил вето на обязательное использование масок в государственных органах, а также в коммерческих, промышленных, религиозных учреждениях и других закрытых местах, где собираются люди.
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Сам президент ранее сам боролся за право не носить маску. Делать это его обязал суд, однако президенту удалось добиться отмены этого решения у вышестоящей инстанции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруКоронавирусыБразилияВ мире
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