В Саратовской области отменили запрет на работу турбаз и музеев

САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области отменило запрет на работу музеев и туристических баз, введенный на фоне угрозы распространения COVID-19, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Ранее власти до 15 июля запретили в области все массовые мероприятия, работу бассейнов и объектов культуры, а кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района.
"Подписал постановление, которым устанавливаем, что с 7 июля текущего года возобновляется работа туристических баз, баз отдыха для проживающих в городе Саратове и Саратовской области… Кроме того, мы устанавливаем с 7 июля возобновление посещения музеев, осуществляющих выставочную деятельность", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.
Он подчеркнул, что и музеи, и турбазы открываются при условии соблюдения требований Роспотребнадзора, в частности, на турбазах объекты общепита могут работать только при условии доставки в номера или домики, а в музеях также должна соблюдаться социальная дистанция между людьми, а число участников экскурсии не превышать пять человек.
Всего в области лабораторно подтверждено 7040 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 пациентов, выздоровели 3773.
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