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В Саратовской области отменили запрет на работу турбаз и музеев
Правительство Саратовской области отменило запрет на работу музеев и туристических баз, введенный на фоне угрозы распространения COVID-19, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:10
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, саратов, общество

В Саратовской области отменили запрет на работу турбаз и музеев

20:10 06.07.2020
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области отменило запрет на работу музеев и туристических баз, введенный на фоне угрозы распространения COVID-19, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Ранее власти до 15 июля запретили в области все массовые мероприятия, работу бассейнов и объектов культуры, а кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района.
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"Подписал постановление, которым устанавливаем, что с 7 июля текущего года возобновляется работа туристических баз, баз отдыха для проживающих в городе Саратове и Саратовской области… Кроме того, мы устанавливаем с 7 июля возобновление посещения музеев, осуществляющих выставочную деятельность", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.
Он подчеркнул, что и музеи, и турбазы открываются при условии соблюдения требований Роспотребнадзора, в частности, на турбазах объекты общепита могут работать только при условии доставки в номера или домики, а в музеях также должна соблюдаться социальная дистанция между людьми, а число участников экскурсии не превышать пять человек.
Всего в области лабораторно подтверждено 7040 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 пациентов, выздоровели 3773.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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