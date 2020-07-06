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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573977240.html
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 30 тысяч
Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 962 за сутки и достигло вечером понедельника 30 749, три пациента с таким диагнозом... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:07
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

Число случаев коронавируса в Израиле превысило 30 тысяч

20:07 06.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 962 за сутки и достигло вечером понедельника 30 749, три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 334, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 12 359. В тяжелом состоянии находятся 88 пациентов, из них 35 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 056 человек уже выздоровели.
В Израиле с конца прошлой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.
Ранее в понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Эти меры должны будут быть одобрены кнессетом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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