В селе под Саратовом введут карантин из-за вспышки COVID-19

"У нас есть постановление, которым мы определяем введение ограничительных мероприятий - карантина - на территории села Новополеводино Балаковского района Саратовской области. К сожалению, это связано также, как и по Дергачевскому району, с трагической ситуацией, с похоронами, на которых не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

"В результате на сегодняшний день мы имеем девять заболевших в селе, где проживают чуть более 900 человек. Для того, чтобы не расширить этот очаг инфекции… мы вынуждены с завтрашнего числа закрыть это село на карантин. В постановлении указано, что те дети, которые участвуют в сдаче экзаменов, имеют возможность выехать к месту сдачи, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм", - добавил он.