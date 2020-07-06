В селе под Саратовом введут карантин из-за вспышки COVID-19

САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области со вторника закрывает на карантин село Новополеводино Балаковского района, где после похорон местного жителя зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Ранее власти до 15 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, также в регионе открываются музеи и турбазы. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. С 26 июня на карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района.
"У нас есть постановление, которым мы определяем введение ограничительных мероприятий - карантина - на территории села Новополеводино Балаковского района Саратовской области. К сожалению, это связано также, как и по Дергачевскому району, с трагической ситуацией, с похоронами, на которых не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.
"В результате на сегодняшний день мы имеем девять заболевших в селе, где проживают чуть более 900 человек. Для того, чтобы не расширить этот очаг инфекции… мы вынуждены с завтрашнего числа закрыть это село на карантин. В постановлении указано, что те дети, которые участвуют в сдаче экзаменов, имеют возможность выехать к месту сдачи, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм", - добавил он.
Всего в области лабораторно подтверждены 7040 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 пациентов, выздоровели 3773.
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