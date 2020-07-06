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Более 170 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Амстердама
Благодаря вывозному рейсу Амстердам-Москва 173 гражданина РФ смогли вернуться на родину, сообщили в посольстве России в Нидерландах. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:02
аэрофлот
москва
нидерланды
шереметьево (аэропорт)
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
аэрофлот, москва, нидерланды, шереметьево (аэропорт), общество

Более 170 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Амстердама

20:02 06.07.2020
238
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Благодаря вывозному рейсу Амстердам-Москва 173 гражданина РФ смогли вернуться на родину, сообщили в посольстве России в Нидерландах.
"В рамках содействия в возвращении на Родину российских граждан, оказавшихся за рубежом и не имевших возможности вернуться домой из-за пандемии коронавируса, 4 июля состоялся "вывозной" рейс компании "Аэрофлот" по маршруту Амстердам - Москва. Перелетом смогли воспользоваться 173 пассажира из числа наших соотечественников", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Отметается, что это были россияне, не только находившиеся на территории Нидерландов, но и прибывшие на рейс транзитом из других стран и территорий, включая Болгарию, Гонконг, Мальту, Сингапур, Новую Зеландию, Ирландию и Исландию.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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