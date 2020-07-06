Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573976658.html
В Токио выявили 102 новых случая коронавируса за сутки
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио за сутки вновь превысило 100, заболели 102 человека, передает телеканал NHK. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_367:507:3106:2048_1400x0_80_0_0_763d719864c0dab52ceff505df7361f4.jpg
япония
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_367:507:3106:2048_1400x0_80_0_0_763d719864c0dab52ceff505df7361f4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_198:0:2929:2048_1400x0_80_0_0_d8603f0d7e1b5bb6f9a3a4f127328113.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_539:0:2587:2048_1400x0_80_0_0_31b94c661bd8f0d0c7d961d33b879aa4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, япония, токио, в мире

В Токио выявили 102 новых случая коронавируса за сутки

19:56 06.07.2020
192
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио за сутки вновь превысило 100, заболели 102 человека, передает телеканал NHK.
Суточный прирост инфицированных коронавирусом по всей Японии составляет 176 человек.
Общее число заражений в стране составило 20 710, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончался 991 человек, выздоровели 17 782 человека.
С 5 мая число новых заражений в столице Японии было постоянно ниже 40, а в период с 16 мая по начало июня и вовсе иногда доходило до однозначных цифр. Однако с начала июля в Токио вновь наблюдается скачок числа инфицированных, при этом большинство из заразившихся – в возрасте от 20 до 50 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Более 170 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Амстердама
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей от 0 до 16 лет
Начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде
Суд арестовал экс-главу департамента Минобрнауки по делу о хищении
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 30 тысяч
Сергей Рябков
Заседание комиссии по Договору по открытому небу пройдет в Вене
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков призвал искать пути урегулирования по Договору по открытому небу
Знак газопровода
Разгерметизацию газопровода под Дзержинском приняли за падение самолета
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Более 1,2 тысячи коренных жителей эквадорской Амазонии заболели COVID-19
Машины скорой помощи в Греции
В Греции резко выросло количество туристов с COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок в тюрьмах
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков призвал к равноправному диалогу о Договоре по открытому небу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В селе под Саратовом введут карантин из-за вспышки COVID-19
Доминик Рааб
Глава МИД Великобритании прокомментировал новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Белый дом поддержал Трампа после его слов о безвредности коронавируса
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России почти семь тысяч военных вылечились от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперты назвали самые высокооплачиваемых работы на "удаленке" в России
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Лента новостейМолния