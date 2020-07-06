В Токио выявили 102 новых случая коронавируса за сутки

С 5 мая число новых заражений в столице Японии было постоянно ниже 40, а в период с 16 мая по начало июня и вовсе иногда доходило до однозначных цифр. Однако с начала июля в Токио вновь наблюдается скачок числа инфицированных, при этом большинство из заразившихся – в возрасте от 20 до 50 лет.