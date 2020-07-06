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Суд арестовал экс-главу департамента Минобрнауки по делу о хищении
Тверской суд Москвы в понедельник арестовал бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:53
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
михаил попов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), михаил попов, москва, происшествия

Суд арестовал экс-главу департамента Минобрнауки по делу о хищении

19:53 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНачальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде
Начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник арестовал бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, который вместе с замглавы Минобрнауки Мариной Лукашевич подозревается в хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в понедельник Тверской суд Москвы арестовал замглавы министерства науки и высшего образования России Марину Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия", - огласил судья Станислав Минин.
Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства, просила избрать домашний арест, запрет определенных действий или отпустить под залог в размере 1 миллион рублей.
"Как мы понимаем, подозрения вызывают пять контрактов, однако к двум из пяти Попов не имеет никакого отношения, ими занимался другой департамент", - сказал адвокат подозреваемого.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Вчера, 18:50
Следователь раскрыл детали обвинения замглаве Минобрнауки Лукашевич
Он добавил, что по остальным трем контрактам все акты о выполнении работ подписаны, а результаты исполнения внедрены в работу в Минобрнауки. По его словам, не содержится никаких сведений об их фиктивности.
Согласно озвученным в суде материалам дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Михаил Попов занимал должность в министерстве образования и науки.
Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Потерпевшим по делу признано Министерство просвещения, следует из оглашенных документов.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Вчера, 18:59
Защита замглавы Минобрнауки Лукашевич обжалует ее арест
3021011
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Михаил ПоповМоскваПроисшествия
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