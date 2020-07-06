Суд арестовал экс-главу департамента Минобрнауки по делу о хищении

Начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Тверской суд Тверской суд Москвы в понедельник арестовал бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова , который вместе с замглавы Минобрнауки Мариной Лукашевич подозревается в хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в понедельник Тверской суд Москвы арестовал замглавы министерства науки и высшего образования России Марину Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия", - огласил судья Станислав Минин.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства, просила избрать домашний арест, запрет определенных действий или отпустить под залог в размере 1 миллион рублей.

"Как мы понимаем, подозрения вызывают пять контрактов, однако к двум из пяти Попов не имеет никакого отношения, ими занимался другой департамент", - сказал адвокат подозреваемого.

Он добавил, что по остальным трем контрактам все акты о выполнении работ подписаны, а результаты исполнения внедрены в работу в Минобрнауки. По его словам, не содержится никаких сведений об их фиктивности.

Согласно озвученным в суде материалам дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Михаил Попов занимал должность в министерстве образования и науки.

Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.