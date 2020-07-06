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Глава МИД Великобритании прокомментировал новые санкции против России
Введя санкции против россиян и саудовцев Британия проявила себя как "сила добра", считает глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:47
доминик рааб
джамаль хашукджи
матросская тишина
сергей магнитский
великобритания
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мьянма
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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доминик рааб, джамаль хашукджи, матросская тишина, сергей магнитский, великобритания, лондон, мьянма, в мире

Глава МИД Великобритании прокомментировал новые санкции против России

19:47 06.07.2020
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Введя санкции против россиян и саудовцев Британия проявила себя как "сила добра", считает глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
В понедельник Британия опубликовала список лиц и организаций, которых она обвиняет в нарушении прав человека. В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также 20 жителей Саудовской Аравии, которых подозревает в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. В списке также два генерала из Мьянмы и две северокорейские структуры, обвиняемые в пытках, убийства и использовании труда заключенных. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.
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"Сегодня мы вносим в список 49 граждан и организаций, ответственных за самые худшие преступления против прав человека в недалеком прошлом. Это демонстрация того, что глобальная Британия действует в мире как сила добра", - сказал министр, выступая в понедельник в парламенте.
По его словам, данный санкционный режим позволит Британии преследовать отдельных граждан и организации по всему миру, в отличии от обычного механизма санкций, который направлен на конкретные страны. Решение о пополнении списка будет принимать группа специалистов в различных отделах британского МИД.
В сообщении МИД, распространенном после публикации санкционного списка, говорится, что сразу после выступления в парламенте Рааб в здании министерства встретится с вдовой Магнитского Натальей, сыном юриста Никитой, "а также своим другом и коллегой Биллом Браудером".
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В санкционный список внесены имена председателя Следственного комитета РФ Алесандра Бастрыкина, бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.
Российское посольство в Лондоне возмутилось включением в список имен сотрудников Следственного комитета и генпрокуратуры, пообещав ответные меры со стороны России.
Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
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Слуцкий прокомментировал новые санкции Британии против россиян
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Доминик РаабДжамаль ХашукджиМатросская тишинаСергей МагнитскийВеликобританияЛондонМьянмаВ мире
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