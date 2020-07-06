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Рябков призвал искать пути урегулирования по Договору по открытому небу
Россия призывает страны-участницы Договора по открытому небу искать пути урегулирования встречных претензий, хотя в Москве сомневаются, что даже в таком случае... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:45
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353
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дональд трамп, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Рябков призвал искать пути урегулирования по Договору по открытому небу

19:45 06.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия призывает страны-участницы Договора по открытому небу искать пути урегулирования встречных претензий, хотя в Москве сомневаются, что даже в таком случае США пересмотрят своё решение о выходе из договора, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы приглашаем всех проникнуться ответственностью за ситуацию и попробовать все же найти то или иное решение. Оно может быть пакетным, поскольку разного рода претензии - встречные. Но мы не можем договариваться в ущерб собственным интересам, тем более что претензии в наш адрес с американской стороны беспочвенны. Мы об этом говорили неоднократно", - сказал Рябков.
"Если есть политическая воля договариваться, то, наверное, это можно сделать. Хотя мне кажется, что даже подобная гипотетическая договоренность в том или ином формате, как ни парадоксально, не очень повысит шансы на пересмотр американского решения", - добавил замминистра.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора.
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