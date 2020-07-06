Рябков призвал искать пути урегулирования по Договору по открытому небу

"Мы приглашаем всех проникнуться ответственностью за ситуацию и попробовать все же найти то или иное решение. Оно может быть пакетным, поскольку разного рода претензии - встречные. Но мы не можем договариваться в ущерб собственным интересам, тем более что претензии в наш адрес с американской стороны беспочвенны. Мы об этом говорили неоднократно", - сказал Рябков.