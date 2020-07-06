Хирург пермской больницы умер от коронавируса

"Сердечно-сосудистый хирург городской клинической больницы №4 скончался, у него был COVID-19. Причина смерти уточняется", — пояснили в ведомстве.

В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19

В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19

Сятчихин родился в 1967 году, окончил медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера. Много лет проработал в отделении сердечно-сосудистой хирургии пермской городской клинической больницы №4.