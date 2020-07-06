Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573976048.html
Хирург пермской больницы умер от коронавируса
Скончался врач-хирург пермской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, болевший коронавирусом, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
https://ria.ru/20200705/1573924117.html
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_1f635315c61cb800549ad18b675c2343.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_524:0:2572:2048_1400x0_80_0_0_02a6e01f97f04007245aeeadf852f2aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пермский край, общество

Хирург пермской больницы умер от коронавируса

19:37 06.07.2020
4997
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Скончался врач-хирург пермской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, болевший коронавирусом, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Сердечно-сосудистый хирург городской клинической больницы №4 скончался, у него был COVID-19. Причина смерти уточняется", — пояснили в ведомстве.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
5 июля, 22:05Распространение нового коронавируса
В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19
Сятчихин родился в 1967 году, окончил медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера. Много лет проработал в отделении сердечно-сосудистой хирургии пермской городской клинической больницы №4.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрированы 4017 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2938 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0113102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПермский крайОбщество
Рекомендуем
Машины скорой помощи в Греции
В Греции резко выросло количество туристов с COVID-19
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Защитник Ефремова заявил, что три раза лишался статуса адвоката
Ирина Пекарская до пожара
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
Доминик Рааб
Глава МИД Великобритании прокомментировал новые санкции против России
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бельгии рассказали о действующих ограничениях по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Белый дом поддержал Трампа после его слов о безвредности коронавируса
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В селе под Саратовом введут карантин из-за вспышки COVID-19
Строительство газопровода Северный поток-2
Газовая отрасль Германии оценила решение Дании по "Северному потоку – 2"
Начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов в суде
Суд арестовал экс-главу департамента Минобрнауки по делу о хищении
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков призвал к равноправному диалогу о Договоре по открытому небу
Знак газопровода
Разгерметизацию газопровода под Дзержинском приняли за падение самолета
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперты назвали самые высокооплачиваемых работы на "удаленке" в России
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Лента новостейМолния