https://ria.ru/20200706/1573976048.html
Хирург пермской больницы умер от коронавируса
Скончался врач-хирург пермской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, болевший коронавирусом, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:37
2020-07-06T19:37
распространение нового коронавируса
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пермский край
общество
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https://ria.ru/20200705/1573924117.html
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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