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Распространение нового коронавируса
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В Бельгии рассказали о действующих ограничениях по коронавирусу
В Бельгии, где уже больше двух месяцев постепенно отменяют меры изоляции, введенные в середине марта из-за вспышки коронавируса, все же сохраняется ряд... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:36
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коронавирус covid-19, коронавирусы, бельгия, в мире

В Бельгии рассказали о действующих ограничениях по коронавирусу

19:36 06.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. В Бельгии, где уже больше двух месяцев постепенно отменяют меры изоляции, введенные в середине марта из-за вспышки коронавируса, все же сохраняется ряд запретов, которые расстраивают местных жителей, и в особенности молодежь.
В последние недели одним из часто задаваемых бельгийским санитарным властям вопросов стал вопрос о танцах: можно ли танцевать на вечеринках или на свадьбах?
Как пояснили в информационном кризисном центре минздрава страны, танцы могут способствовать распространению коронавируса и поэтому запрещены. "Нет, танцы не разрешены. На свадебных приемах только молодожены могут исполнить "первый танец", - говорится в разъяснении на сайте информационного центра.
А член бельгийской экспертной группы по выходу из мер изоляции Эрика Влиеж в беседе с изданием RTL подчеркнула, что эксперты пока даже и не обсуждали возможность возобновления танцев. "Танцы на вечеринках - это тесный контакт между людьми, учащенное из-за физической нагрузки дыхание, искушение петь под музыку и прочее. Все это может только способствовать распространению заболевания", - предостерегла эксперт.
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За все время пандемии в Бельгии были зафиксированы 61 838 случаев заболевания коронавирусом, 9771 человек скончался. В последнюю неделю в стране ежедневно заболевают порядка 80 человек.
С 1 июля в Бельгии разрешили проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 - на открытом пространстве. Власти также согласовали открытие бассейнов, кинотеатров, концертных залов и парков аттракционов. В то же время по-прежнему остаются под запретом фестивали и дискотеки. Также не было принято решение об открытии ночных клубов. Сохраняются и ограничения на работу баров и ресторанов, которые должны закрываться не позже полуночи.
Кроме того, жителям Бельгии разрешили ходить в магазины с близкими, проживающими под одной крышей. При этом ношение маски необязательно, но рекомендовано в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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