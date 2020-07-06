В Бельгии рассказали о действующих ограничениях по коронавирусу

БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. В Бельгии , где уже больше двух месяцев постепенно отменяют меры изоляции, введенные в середине марта из-за вспышки коронавируса , все же сохраняется ряд запретов, которые расстраивают местных жителей, и в особенности молодежь.

В последние недели одним из часто задаваемых бельгийским санитарным властям вопросов стал вопрос о танцах: можно ли танцевать на вечеринках или на свадьбах?

Как пояснили в информационном кризисном центре минздрава страны, танцы могут способствовать распространению коронавируса и поэтому запрещены. "Нет, танцы не разрешены. На свадебных приемах только молодожены могут исполнить "первый танец", - говорится в разъяснении на сайте информационного центра.

А член бельгийской экспертной группы по выходу из мер изоляции Эрика Влиеж в беседе с изданием RTL подчеркнула, что эксперты пока даже и не обсуждали возможность возобновления танцев. "Танцы на вечеринках - это тесный контакт между людьми, учащенное из-за физической нагрузки дыхание, искушение петь под музыку и прочее. Все это может только способствовать распространению заболевания", - предостерегла эксперт.

За все время пандемии в Бельгии были зафиксированы 61 838 случаев заболевания коронавирусом, 9771 человек скончался. В последнюю неделю в стране ежедневно заболевают порядка 80 человек.

С 1 июля в Бельгии разрешили проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 - на открытом пространстве. Власти также согласовали открытие бассейнов, кинотеатров, концертных залов и парков аттракционов. В то же время по-прежнему остаются под запретом фестивали и дискотеки. Также не было принято решение об открытии ночных клубов. Сохраняются и ограничения на работу баров и ресторанов, которые должны закрываться не позже полуночи.

Кроме того, жителям Бельгии разрешили ходить в магазины с близкими, проживающими под одной крышей. При этом ношение маски необязательно, но рекомендовано в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.