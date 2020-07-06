Защитник Ефремова заявил, что три раза лишался статуса адвоката

Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Защитник актера Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его трижды лишали адвокатского статуса "из-за оппонентов", но он готов пережить это в четвертый раз.

"Был ли я три раза лишен адвокатского статуса? Да, это правда, я даже, может быть, готов на четвертый. Каждый раз это было из-за оппонентов", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1" , отметив, что занимается юридической практикой уже 20 лет.

Отказ признавать вину

Ранее Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в смертельном ДТП, хотя до этого записывал видеообращение с публичным согласием понести наказание.

В частности, Ефремов просил прощения у семьи погибшего Захарова, а также обещал помощь.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский ранее сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.

На прошлой неделе Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.

Обстоятельства ДТП

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под воздействием алкоголя и наркотиков.