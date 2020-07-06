https://ria.ru/20200706/1573975690.html
Защитник Ефремова заявил, что три раза лишался статуса адвоката
Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его трижды лишали адвокатского статуса "из-за оппонентов", но он готов пережить это в четвертый раз. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:37
2020-07-06T20:19
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573973535.html
https://ria.ru/20200704/1573901657.html
Ода Ивановна
Так удивительно, что совсем не удивительно... У маргиналов всегда маргинальные адвокаты. Вспомнить хотя бы пусириоток и их защитника Фейгана :))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
заявил, что его трижды лишали адвокатского статуса "из-за оппонентов", но он готов пережить это в четвертый раз.
"Был ли я три раза лишен адвокатского статуса? Да, это правда, я даже, может быть, готов на четвертый. Каждый раз это было из-за оппонентов", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1"
, отметив, что занимается юридической практикой уже 20 лет.
Отказ признавать вину
Ранее Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в смертельном ДТП, хотя до этого записывал видеообращение с публичным согласием понести наказание.
В частности, Ефремов просил прощения у семьи погибшего Захарова, а также обещал помощь.
Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский
ранее сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
На прошлой неделе Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.
Обстоятельства ДТП
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под воздействием алкоголя и наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.