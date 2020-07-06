В Греции резко выросло количество туристов с COVID-19

АФИНЫ, 6 июл – РИА Новости. В Греции резко выросло количество туристов, инфицированных коронавирусом COVID-19 . За последние сутки выявлены 43 новых случая инфицирования коронавирусом, большинство из них, 36, обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3562 человек.

Накануне из девяти новых случаев инфицирования семь были завозными, два дня назад из 25 новых случаев завозными были восемь, три дня назад из 28 новых случаев завозными были 13. При этом количество новых случаев было незначительным.

Власти Греции с 6 часов утра понедельника запретили въезд в страну гражданам Сербии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет. Ранее в Греции от COVID-19 умерли 192 человека.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 120 человек, говорится в сообщении.