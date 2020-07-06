В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент

"Хотя я рад, что Светлану Прокопьеву не приговорили к тюрьме, вынесенный ей приговор создает опасный прецедент для российских журналистов в том, что касается реализации их права на свободу выражения. Прокопьева не была связана с террористической активностью и никогда не оправдывала терроризм. Я надеюсь, что этот приговор будет отменен апелляцией", - цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.