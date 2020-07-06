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В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент
Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма создает опасный прецедент для... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:30
светлана прокопьева
арлем дезир
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельск
псков
происшествия
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архангельск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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353
60
светлана прокопьева, арлем дезир, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, псков, происшествия

В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент

19:30 06.07.2020
1997
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма создает опасный прецедент для российских журналистов, заявил во вторник представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Хотя я рад, что Светлану Прокопьеву не приговорили к тюрьме, вынесенный ей приговор создает опасный прецедент для российских журналистов в том, что касается реализации их права на свободу выражения. Прокопьева не была связана с террористической активностью и никогда не оправдывала терроризм. Я надеюсь, что этот приговор будет отменен апелляцией", - цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Ранее гособвинитель просила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года. Кроме того, Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 14:37
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Светлана ПрокопьеваАрлем ДезирФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АрхангельскПсковПроисшествия
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