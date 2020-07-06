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В Совфеде прокомментировали новые санкции Великобритании против России
Новые санкции Великобритании против России являются очередной политической ошибкой Лондона, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:29
ольга ковитиди
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
саудовская аравия
великобритания
лондон
в мире
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саудовская аравия
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ольга ковитиди, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, саудовская аравия, великобритания, лондон, в мире

В Совфеде прокомментировали новые санкции Великобритании против России

19:29 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новые санкции Великобритании против России являются очередной политической ошибкой Лондона, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.
"Британия может очередной раз забить гол в свои ворота. Новый так называемый пост-брекзитовый режим санкций, избранный Лондоном в отношении России под предлогом надуманных нарушений прав человека, является очередной политической ошибкой Великобритании", - сказала Ковитиди.
По ее словам, "удушающие приемы" в политике опасны, поскольку могут вызвать ответные меры.
"Насколько нужно именно сейчас Великобритании открытое противостояние с Россией - сказать сложно. Ведь Россия всегда готова к открытому политическому диалогу", - отметила сенатор.
Также, подчеркнула Ковитиди, вызывает сомнения обоснованность ведения британских санкций в отношении ряда граждан Саудовской Аравии, являющейся одним из крупнейших союзников Великобритании в Персидском заливе.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Вчера, 18:47
Слуцкий прокомментировал новые санкции Британии против россиян
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Ольга КовитидиСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСаудовская АравияВеликобританияЛондонВ мире
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