В Совфеде прокомментировали новые санкции Великобритании против России

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новые санкции Новые санкции Великобритании против России являются очередной политической ошибкой Лондона , заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди

Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.

"Британия может очередной раз забить гол в свои ворота. Новый так называемый пост-брекзитовый режим санкций, избранный Лондоном в отношении России под предлогом надуманных нарушений прав человека, является очередной политической ошибкой Великобритании", - сказала Ковитиди.

По ее словам, "удушающие приемы" в политике опасны, поскольку могут вызвать ответные меры.

"Насколько нужно именно сейчас Великобритании открытое противостояние с Россией - сказать сложно. Ведь Россия всегда готова к открытому политическому диалогу", - отметила сенатор.