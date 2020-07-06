Газовая отрасль Германии оценила решение Дании по "Северному потоку – 2"

БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Газовая отрасль ФРГ приветствует решение Дании по "Северному потоку-2", заявил РИА Новости Тимм Келер - исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas ("Будущее природного газа"), которая объединяет более 140 профильных компаний,
"Газовая отрасль ФРГ приветствует решение датского ведомства о том, что трубопровод "Северный поток 2" может быть проложен в том числе с использованием судна с якорным позиционированием в датских территориальных водах", - заявил Келер.
Он добавил, что в ближайшие годы "потребность в природном газе в Германии и ЕС останется, вероятно, неизменной", однако "так как местное производство природного газа падает, дополнительные потребности в импорте составят 120 млрд кубометров до 2030 года". По словам главы ассоциации, "Северный поток 2" может "покрыть часть необходимого импорта в будущем", хотя мощностей газопровода будет все еще недостаточно для полного насыщения потребностей рынка.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Вчера, 14:26Сказано в эфиреЭксперт рассказал, как решение Дании повлияет на "Северный поток-2"Дания разрешила достроить "Северный поток-2" в своих водах новыми судами. В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие именно суда могут достраивать проект, а также назвал возможные сроки его завершения.
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, говорится в сообщении агентства, поступившем в понедельник. Отмечается, что оставшаяся для достройки часть "Северного потока 2" проходит за пределами зоны, где не рекомендуется использование судов с якорным позиционированием из-за риска, связанного с затопленными там ранее запасами химического оружия.
После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море было затоплено около 50 тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал был сброшен в окрестностях островов Готланд и Борнхольм, вблизи которого проходит маршрут "Северного потока 2". Именно из-за риска контакта с боеприпасами Дания запрещает использование судов с якорным позиционированием.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"