Газовая отрасль Германии оценила решение Дании по "Северному потоку – 2"

Эксперт рассказал, как решение Дании повлияет на "Северный поток-2" Дания разрешила достроить "Северный поток-2" в своих водах новыми судами. В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие именно суда могут достраивать проект, а также назвал возможные сроки его завершения.