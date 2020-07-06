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В России стартовал конкурс "АТОМ РЯДОМ"
Конкурс "АТОМ РЯДОМ", организованный Фондом развития регионов "Содружество" при поддержке Госкорпорации "Росатом", пройдет во всех регионах РФ с 6 июля по 20... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
пресс-релизы

В России стартовал конкурс "АТОМ РЯДОМ"

19:25 06.07.2020 (обновлено: 19:26 06.07.2020)
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© РИА НовостиПресс-конференция "АТОМ РЯДОМ", 6 июля 2020 года
Пресс-конференция АТОМ РЯДОМ, 6 июля 2020 года
© РИА Новости
МОСКВА, 6 июл - пресс-служба конкурса "Атом рядом". Конкурс "АТОМ РЯДОМ", организованный Фондом развития регионов "Содружество" при поддержке Госкорпорации "Росатом", пройдет во всех регионах РФ с 6 июля по 20 августа 2020 года.
Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Участникам конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области "мирного атома" — атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу. Делегации победителей от каждого из 85 регионов РФ пригласят в гости в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности.
Прошедшие десятилетия ознаменовались достижением целей, которые вывели Россию в число лидеров по развитию атомных технологий не только военного, но и мирного назначения. Это и ядерный щит, благодаря которому стране были обеспечены 75 лет мира, и единственный в мире атомный ледокольный флот, и опережающее время развитие технологий на основе термоядерного синтеза. Но, прежде чем совершить прорыв на мировых рынках и навсегда изменить привычные сферы жизни, уникальные технологические разработки прошли апробацию в обстановке строгой секретности в закрытых для большинства жителей страны атомных городах. Именно здесь ведущие ученые и инженеры пишут страницы атомной истории страны. Отмечая юбилей промышленности, Госкорпорация "Росатом" приоткроет завесу тайны для тех, кто интересуется атомной сферой.
"В организациях атомной отрасли реализуются масштабные научные проекты в сотрудничестве с ведущими мировыми исследовательскими институтами. Здесь осуществляют проектирование атомных станций, работают над освоением Северного морского пути, обогащают ядерное топливо, создают инновационные проекты со смежными сферами, такими как новые материалы, аддитивные технологии, искусственный интеллект и медицина. Разработки наших ученых помогают создавать новые материалы и проекты в области экологической безопасности. И все это делают люди, которые живут в атомных городах. Именно здесь родились атомные технологии, которые давно изменили нашу окружающую действительность и продолжают менять ее к лучшему. И потому именно в атомные города мы приглашаем заинтересованных и увлеченных людей, которых отберем благодаря конкурсу", — комментирует председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев.
Принять участие в конкурсе "АТОМ РЯДОМ" смогут те, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого нужно снять видео на тему "мирного атома" и заполнить анкету на сайте конкурса atomryadom.ru. Зарегистрироваться и представить свое видео на конкурс можно с 6 июля по 3 августа 2020 года.
О редкой возможности оказаться в атомном городе рассказывает директор Фонда развития регионов "Содружество" Екатерина Новикова: "Сегодня наша привычная жизнь уже немыслима без атомных технологий. Без них, например, невозможно включить свет, выпить чаю или посмотреть телевизор — ведь каждый пятый киловатт-час электроэнергии вырабатывают атомные электростанции. И скоро эта цифра будет еще больше. Мы надеемся, что наш конкурсный проект вдохновит вас на рассказ о том, каким вы видите атом в вашей обычной жизни. Наверняка с вами рядом есть люди, которые работают на атомных предприятиях и с радостью поделятся своим видением, ведь атомная промышленность присутствует во всех регионах нашей страны. А может, вы представите собственный взгляд на историю атомной промышленности и ее главные достижения. Словом, простор для творчества неисчерпаемый".
Авторов лучшего видео — по одному от каждого региона страны — выберет открытое голосование на сайте конкурса с 4 по 14 августа. 85 победителей получат ценные призы. Кроме того, экспертный совет конкурса до 20 августа выберет группу участников от каждой области, края или республики, которые могут получить возможность не только поехать в атомные города на празднование юбилея, но и поучаствовать в съемках документального фильма об атомной промышленности. Список победителей конкурса будет опубликован 20 августа на портале atom75.ru, посвященном 75-летнему юбилею атомной промышленности.
Участников творчески поддержат российские звезды музыки, кино, телевидения, а также блогеры. "Россиянам есть чем гордиться! Это и первая в мире атомная электростанция в городе Обнинске, и первый атомный ледокол "Ленин", и первая плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов". Да и в целом успехи отечественных специалистов в изучении того, как устроен физический мир, в поисках путей освобождения энергии для ее использования на благо людей! Предлагаю всем, кто согласен со мной, а также тем, кто не согласен, снять видео и высказаться по теме "Атом рядом", — комментирует певец, актер и телеведущий Алексей Кортнев.
О том, что конкурс позволит достичь сразу двух целей, говорит генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Проект не только подчеркнет важность атомных технологий в повседневной жизни, но и выявит тех людей, которые видят это, знают и готовы поделиться своим знанием.
"Для любой компании, особенно такой огромной, как наша, главный капитал — это люди. Мы как никто знаем, что за каждым открытием стоит автор или целая команда исследователей, разработчиков — тех, кто своими талантливыми руками создает новые уникальные механизмы. Мы уважаем людей, увлеченных своим делом, и всегда поддерживаем творческие начинания. Конкурс выявит и объединит людей со всей России, которые увлечены атомной промышленностью. Нам как работодателю, как сложной наукоемкой сфере это приятно и интересно. Очень рад, что конкурс позволит нам познакомиться с интересными людьми и увидеть уже привычные для нас вещи их глазами", — комментирует Алексей Лихачев.

Справка о конкурсе "АТОМ РЯДОМ"

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет. Конкурс продлится с 6.07.2020 г. по 20.08.2020 г. Для участия в конкурсе необходимо до 3.08.2020 г. снять видео на тему "Атом рядом", разместить его на сайте atomryadom.ru и заполнить анкету участника. Формат и длительность видео не ограничиваются. Победители конкурса от каждого региона, всего 85 человек, определяются открытым голосованием на сайте atomryadom.ru с 4.08.2020 г. по 14.08.2020 г. Они получают ценные призы. Экспертный совет также отберет группу участников, которые могут получить возможность поехать в атомные города и принять участие в съемках документального фильма об атомной промышленности.
Подробную информацию о правилах и сроках проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте конкурса atomryadom.ru
Контакты для прессы:
Яна Овсянникова, +7 (909) 903-90-63
Анастасия Луговская, +7 (977) 669-18-84
Пресс-офис конкурса "АТОМ РЯДОМ"
press@atomnear.ru, atomryadom.ru
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