Несколько пассажиров круизного лайнера в Финляндии заболели COVID-19

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии сообщил, что несколько пассажиров круизного лайнера, направлявшихся в Эстонию из Финляндии, впоследствии заразились коронавирусом, сообщает государственная телерадиокомпания YLE

Сообщается, что круизный лайнер отправился из Финляндии в Таллин 30 июня, однако вынужден был возвратиться в Хельсинки 1 июля. Согласно заявлению института здравоохранения, один из пассажиров с незначительными симптомами проводил время в общественных местах и мог заразить других пассажиров судна.

"Мы нашли две семьи, которые контактировали. Зараженный человек передвигался по судну так пространно, что мы не смогли установить всех его контактов", - приводит YLE слова представителя медцентров Хельсинки Тимо Луккаринен.

Он отметил, что тех, кого уведомили о возможном заражении, попросили оставаться на карантине, остальных попросили пройти медобследование в случае появления у них симптомов.

Точное количество пассажиров лайнера пока неизвестно, однако сообщается, что не все пассажиры заразились коронавирусом.