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Несколько пассажиров круизного лайнера в Финляндии заболели COVID-19
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии сообщил, что несколько пассажиров круизного лайнера, направлявшихся в Эстонию из... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:24
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, финляндия, в мире

Несколько пассажиров круизного лайнера в Финляндии заболели COVID-19

19:24 06.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии сообщил, что несколько пассажиров круизного лайнера, направлявшихся в Эстонию из Финляндии, впоследствии заразились коронавирусом, сообщает государственная телерадиокомпания YLE.
Сообщается, что круизный лайнер отправился из Финляндии в Таллин 30 июня, однако вынужден был возвратиться в Хельсинки 1 июля. Согласно заявлению института здравоохранения, один из пассажиров с незначительными симптомами проводил время в общественных местах и мог заразить других пассажиров судна.
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"Мы нашли две семьи, которые контактировали. Зараженный человек передвигался по судну так пространно, что мы не смогли установить всех его контактов", - приводит YLE слова представителя медцентров Хельсинки Тимо Луккаринен.
Он отметил, что тех, кого уведомили о возможном заражении, попросили оставаться на карантине, остальных попросили пройти медобследование в случае появления у них симптомов.
Точное количество пассажиров лайнера пока неизвестно, однако сообщается, что не все пассажиры заразились коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФинляндияВ мире
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