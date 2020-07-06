https://ria.ru/20200706/1573975153.html
Несколько пассажиров круизного лайнера в Финляндии заболели COVID-19
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии сообщил, что несколько пассажиров круизного лайнера, направлявшихся в Эстонию из... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:24
2020-07-06T19:24
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, коронавирусы, финляндия, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии
сообщил, что несколько пассажиров круизного лайнера, направлявшихся в Эстонию
из Финляндии, впоследствии заразились коронавирусом, сообщает государственная телерадиокомпания YLE
.
Сообщается, что круизный лайнер отправился из Финляндии в Таллин
30 июня, однако вынужден был возвратиться в Хельсинки
1 июля. Согласно заявлению института здравоохранения, один из пассажиров с незначительными симптомами проводил время в общественных местах и мог заразить других пассажиров судна.
"Мы нашли две семьи, которые контактировали. Зараженный человек передвигался по судну так пространно, что мы не смогли установить всех его контактов", - приводит YLE слова представителя медцентров Хельсинки Тимо Луккаринен.
Он отметил, что тех, кого уведомили о возможном заражении, попросили оставаться на карантине, остальных попросили пройти медобследование в случае появления у них симптомов.
Точное количество пассажиров лайнера пока неизвестно, однако сообщается, что не все пассажиры заразились коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.