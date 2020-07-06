В Колумбии при взрыве бензовоза погибли семь человек

МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Глава Глава колумбийского муниципалитета Пуэбловьехо сообщил на своей странице в Facebook о взрыве безовоза, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек и свыше 50 получили ожоги.

"На 48 километре в районе терминалов платного шоссе взорвался автомобиль с топливом. По меньшей мере семь человек погибли, более 50 получили ожоги", - сказал Фабиан Давид Обиспо.

По информации из соцсетей, подтвержденной фотоматериалами, местные жители с канистрами столпились возле перевернутой автоцистерны, сливая бензин в тот момент, когда призошел взрыв.