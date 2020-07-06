Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573974879.html
В Колумбии при взрыве бензовоза погибли семь человек
Глава колумбийского муниципалитета Пуэбловьехо сообщил на своей странице в Facebook о взрыве безовоза, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек и РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:20
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/95150/11/951501170_0:118:2300:1412_1400x0_80_0_0_9c8f2a26390441bc63c61bf16519304e.jpg
https://ria.ru/20200628/1573581543.html
1
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/95150/11/951501170_0:118:2300:1412_1400x0_80_0_0_9c8f2a26390441bc63c61bf16519304e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/95150/11/951501170_132:0:2169:1528_1400x0_80_0_0_1bc333ba04fa1bf5e0053fdc06ec370a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/95150/11/951501170_386:0:1914:1528_1400x0_80_0_0_63becf458c7f9fbf968584ae5b1f7f2e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
колумбия, в мире

В Колумбии при взрыве бензовоза погибли семь человек

19:20 06.07.2020
265
© Fotolia / Deyan GeorgievБензовоз
Бензовоз
© Fotolia / Deyan Georgiev
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Глава колумбийского муниципалитета Пуэбловьехо сообщил на своей странице в Facebook о взрыве безовоза, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек и свыше 50 получили ожоги.
"На 48 километре в районе терминалов платного шоссе взорвался автомобиль с топливом. По меньшей мере семь человек погибли, более 50 получили ожоги", - сказал Фабиан Давид Обиспо.
По информации из соцсетей, подтвержденной фотоматериалами, местные жители с канистрами столпились возле перевернутой автоцистерны, сливая бензин в тот момент, когда призошел взрыв.
По словам главы муниципалитета, официальные детали о числе пострадавших будут объявлены позже. На месте происшествия работают пожарные расчеты и автомобили скорой помощи.
В Набережных Челнах загорелся бензовоз на АЗС
28 июня, 12:11
В Татарстане потушили горевший на АЗС бензовоз
000300
Обсудить 1
КолумбияВ мире
Рекомендуем
Пролив Дарданеллы, Турция
СМИ сообщили о закрытии пролива Дарданеллы для судоходства из-за пожара
Машина скорой помощи
В Томске в пансионате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Сергей Рябков
Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
"Норникель" пока не получил документы по экологическому ущербу от аварии
Сотрудник полиции
Житель Ростовской области ранил двух полицейских лопатой
Самолет Ан-2
Данные о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердились
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Несколько пассажиров круизного лайнера в Финляндии заболели COVID-19
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент
Строительство газопровода Северный поток-2
Газовая отрасль Германии оценила решение Дании по "Северному потоку – 2"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомментировали новые санкции Великобритании против России
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии оценили роль Договора по открытому небу
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство России возмутили новые британские санкции
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США число жертв коронавируса превысило 130 тысяч
Пожар
В Венесуэле загорелся НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Лента новостейМолния