https://ria.ru/20200706/1573974879.html
В Колумбии при взрыве бензовоза погибли семь человек
Глава колумбийского муниципалитета Пуэбловьехо сообщил на своей странице в Facebook о взрыве безовоза, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек и РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:20
2020-07-06T19:20
колумбия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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колумбия, в мире
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости.
Глава колумбийского
муниципалитета Пуэбловьехо сообщил на своей странице в Facebook о взрыве безовоза, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек и свыше 50 получили ожоги.
"На 48 километре в районе терминалов платного шоссе взорвался автомобиль с топливом. По меньшей мере семь человек погибли, более 50 получили ожоги", - сказал Фабиан Давид Обиспо.
По информации из соцсетей, подтвержденной фотоматериалами, местные жители с канистрами столпились возле перевернутой автоцистерны, сливая бензин в тот момент, когда призошел взрыв.
По словам главы муниципалитета, официальные детали о числе пострадавших будут объявлены позже. На месте происшествия работают пожарные расчеты и автомобили скорой помощи.