В Томске в пансионате для престарелых выявили вспышку коронавируса

НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Следователи Следователи СК Томске проводят проверку по факту заражения 16 сотрудников и 47 постояльцев пансионата для престарелых "Южный" короновирусной инфекцией , сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

"Проводится проверка по факту заражения сотрудников и постояльцев пансионата "Южный" (ООО "Южный-Томск") в городе Томске", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, в период с 16 по 26 июня в пансионате "Южный", оказывающем услуги по содержанию и обслуживанию престарелых, у 16 сотрудников и 47 постояльцев был выявлен COVID-19.

"Указанные лица вывезены из пансионата и размещены в медицинских учреждениях Томска, оказывающих профильную медицинскую помощь. Для проведения проверочных мероприятий создана следственная группа. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям руководства ООО "Южный-Томск", в обязанности которого входит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - сообщили в управлении.

Следователи также устанавливают возможные признаки халатности в действиях должностных лиц контролирующих органов и органов власти Томской области , добавили в СУСК.