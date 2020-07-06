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В Томске в пансионате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Следователи СК в Томске проводят проверку по факту заражения 16 сотрудников и 47 постояльцев пансионата для престарелых "Южный" короновирусной инфекцией,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Томске в пансионате для престарелых выявили вспышку коронавируса

19:20 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Следователи СК в Томске проводят проверку по факту заражения 16 сотрудников и 47 постояльцев пансионата для престарелых "Южный" короновирусной инфекцией, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"Проводится проверка по факту заражения сотрудников и постояльцев пансионата "Южный" (ООО "Южный-Томск") в городе Томске", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным СК, в период с 16 по 26 июня в пансионате "Южный", оказывающем услуги по содержанию и обслуживанию престарелых, у 16 сотрудников и 47 постояльцев был выявлен COVID-19.
"Указанные лица вывезены из пансионата и размещены в медицинских учреждениях Томска, оказывающих профильную медицинскую помощь. Для проведения проверочных мероприятий создана следственная группа. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям руководства ООО "Южный-Томск", в обязанности которого входит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - сообщили в управлении.
Следователи также устанавливают возможные признаки халатности в действиях должностных лиц контролирующих органов и органов власти Томской области, добавили в СУСК.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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