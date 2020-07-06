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Посольство России возмутили новые британские санкции
Включение в британский санкционный список председателя СК Александра Бастрыкина, руководителей Генпрокуратуры и судей вызывает возмущение, заявило российское... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:12
посольство россии в великобритании
александр бастрыкин
великобритания
безопасность
в мире
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95
А почему они возмущаются?Значит всё делается правильно,в интересах страны.Так же вроде с трибун у нас вещают?Пусть отдыхают в Крыму и Сочи. Недвижимости и счетов заграницей ведь нет у них по декларациям.
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великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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посольство россии в великобритании, александр бастрыкин, великобритания, безопасность, в мире

Посольство России возмутили новые британские санкции

19:19 06.07.2020 (обновлено: 20:12 06.07.2020)
10421
© РИА Новости / Алекс МакнотонГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 6 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Включение в британский санкционный список председателя СК Александра Бастрыкина, руководителей Генпрокуратуры и судей вызывает возмущение, заявило российское посольство в Лондоне.
"В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. Нельзя допустить, чтобы в своей практической работе они оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам", — говорится в комментарии дипмиссии.
Там отметили, что "все ответы на имеющиеся вопросы об обстоятельствах смерти С. Л. Магнитского давно даны".
По мнению дипломатов, даже в самой Великобритании экспертное сообщество склоняется к мнению, что "санкции неэффективны с точки зрения заявляемых целей и при этом вредят двусторонним связям".
"Это относится и к сегодняшнему объявлению о санкциях, которое не будет способствовать улучшению российско-британских отношений", — добавили в посольстве.
В дипмиссии также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги.
Доминик Рааб
Вчера, 19:47
Глава МИД Великобритании прокомментировал санкции против россиян
Великобритания 6 июля опубликовала список лиц и организаций, которых Лондон обвиняет в нарушении прав человека.
Ограничения ввели согласно закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского".
В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Среди них, помимо Бастрыкина, бывший замглавы МВД Алексей Аничин, судьи Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров, Светлана Ухналева и другие.
Кроме этого, в перечне есть имена 20 подданных Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, двух генералов из Мьянмы, а также две северокорейские структуры, обвиняемые в пытках, убийствах и использовании труда заключенных.
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Посольство России в ВеликобританииАлександр БастрыкинВеликобританияБезопасностьВ мире
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Секундочку! Прокремлевские боты во все фанфары трубили: вот пример изменения в Конституцию и российское право получит приоритет над международным и все эти ЕСПЧ пойдут лесом..... Нас опять обманули и кроме Обнуление а ничего знАчимого не произошло???
6 июля, 20:20
Ало .
19920064
А почему они возмущаются?Значит всё делается правильно,в интересах страны.Так же вроде с трибун у нас вещают?Пусть отдыхают в Крыму и Сочи. Недвижимости и счетов заграницей ведь нет у них по декларациям.
6 июля, 20:12
Олег 84
46600010
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