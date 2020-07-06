Посольство России возмутили новые британские санкции

Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне

ЛОНДОН, 6 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Включение в британский санкционный список председателя СК Включение в британский санкционный список председателя СК Александра Бастрыкина , руководителей Генпрокуратуры и судей вызывает возмущение, заявило российское посольство в Лондоне

"В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. Нельзя допустить, чтобы в своей практической работе они оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам", — говорится в комментарии дипмиссии.

Там отметили, что "все ответы на имеющиеся вопросы об обстоятельствах смерти С. Л. Магнитского давно даны".

По мнению дипломатов, даже в самой Великобритании экспертное сообщество склоняется к мнению, что "санкции неэффективны с точки зрения заявляемых целей и при этом вредят двусторонним связям".

"Это относится и к сегодняшнему объявлению о санкциях, которое не будет способствовать улучшению российско-британских отношений", — добавили в посольстве.

В дипмиссии также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги.

Великобритания 6 июля опубликовала список лиц и организаций, которых Лондон обвиняет в нарушении прав человека.

Ограничения ввели согласно закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского".

В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Среди них, помимо Бастрыкина, бывший замглавы МВД Алексей Аничин, судьи Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров, Светлана Ухналева и другие.