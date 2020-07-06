Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573974702.html
"Норникель" пока не получил документы по экологическому ущербу от аварии
"Норникель" пока не получил документы Росприроднадзора по экологическому ущербу от аварии, сообщил журналистам представитель компании. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:18
разлив дизельного топлива в норильске
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886835_0:8:597:344_1400x0_80_0_0_00bf72c5480e846f914b66af083ca85b.jpg
https://ria.ru/20200706/1573973087.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886835_0:8:597:344_1400x0_80_0_0_00bf72c5480e846f914b66af083ca85b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886835_117:0:586:352_1400x0_80_0_0_24c34db249eebaa7bb5ba5844c10d3ff.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886835_199:0:551:352_1400x0_80_0_0_ebe23d80d5bfcd239b2a7a653bd0970c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, красноярский край, норильск, происшествия

"Норникель" пока не получил документы по экологическому ущербу от аварии

19:18 06.07.2020
286
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Норникель" пока не получил документы Росприроднадзора по экологическому ущербу от аварии, сообщил журналистам представитель компании.
Ранее в понедельник Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей. В том числе вред, причиненный водным объектам, оценен на сумму 147,046 миллиарда рублей и почвам на - 738,6 миллиона рублей.
"Документы Росприроднадзора в компанию пока не поступали. По получении изучим и сможем прокомментировать", - сказал представитель "Норникеля".
Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 18:51
Минприроды оценило ущерб водным арктическим ресурсам от ЧП в Норильске
101030
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Томске в пансионате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Самолет Ан-2
Данные о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердились
Сотрудник полиции
Житель Ростовской области ранил двух полицейских лопатой
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Защита замглавы Минобрнауки Лукашевич обжалует ее арест
Бензовоз
В Колумбии при взрыве бензовоза погибли семь человек
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Минприроды оценило ущерб водным арктическим ресурсам от ЧП в Норильске
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии оценили роль Договора по открытому небу
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Защитник Ефремова заявил, что три раза лишался статуса адвоката
Сергей Рябков
Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Акции "Норникеля" отреагировали падением на оценки экологического ущерба
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство России возмутили новые британские санкции
Строительство газопровода Северный поток-2
Газовая отрасль Германии оценила решение Дании по "Северному потоку – 2"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомментировали новые санкции Великобритании против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Лента новостейМолния