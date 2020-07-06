"Норникель" пока не получил документы по экологическому ущербу от аварии

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Норникель" пока не получил документы Росприроднадзора по экологическому ущербу от аварии, сообщил журналистам представитель компании.
Ранее в понедельник Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей. В том числе вред, причиненный водным объектам, оценен на сумму 147,046 миллиарда рублей и почвам на - 738,6 миллиона рублей.
"Документы Росприроднадзора в компанию пока не поступали. По получении изучим и сможем прокомментировать", - сказал представитель "Норникеля".
Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК.