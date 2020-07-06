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Данные о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердились
Информация о падении легкомоторного самолёта недалеко от города Дзержинск в Нижегородской области не подтвердилась, сообщает Приволжская транспортная... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:10
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Данные о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердились

19:10 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Информация о падении легкомоторного самолёта недалеко от города Дзержинск в Нижегородской области не подтвердилась, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя, Ан-2) на Игумновском шоссе в Дзержинске поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного в понедельник в 16.38. По прибытию первых подразделений видимых разрушений не было обнаружено, место возможного падения уточнялось у заявителя. Проверку возможного инцидента начала транспортная прокуратура.
"Информация о жёсткой посадке воздушного судна не подтвердилась. Прокурорская проверка транспортной прокуратуры окончена", - говорится в сообщении ведомства.
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Ан-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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