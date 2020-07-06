https://ria.ru/20200706/1573974307.html
Данные о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердились
Информация о падении легкомоторного самолёта недалеко от города Дзержинск в Нижегородской области не подтвердилась, сообщает Приволжская транспортная... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:10
2020-07-06T19:10
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573066418.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_0:261:3072:1989_1400x0_80_0_0_4343f4f242ef47f4285d2a8cc5ec3805.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия