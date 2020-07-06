https://ria.ru/20200706/1573974201.html
Житель Ростовской области ранил двух полицейских лопатой
Житель города Новочеркасска Ростовской области ранил двух сотрудников полиции, проводивших обыск, мужчина задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:08
2020-07-06T19:08
ростовская область
происшествия
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ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель города Новочеркасска Ростовской области ранил двух сотрудников полиции, проводивших обыск, мужчина задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
"В ходе обысковых мероприятий подозреваемый нанес двоим сотрудникам полиции телесные повреждения. Полицейские задержали злоумышленника", - сказал собеседник агентства.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что инцидент произошел во время обыска в рамках уголовного дела о распространении наркотиков. "Мужчина напал на полицейских с обухом и лопатой", - сказал он. Правоохранители открыли стрельбу. Подозреваемый получил легкое ранение, добавил источник.
По информации ГУМВД России по области, материалы проверки по данному инциденту направлены в следственный отдел по городу Новочеркасску СУСК по Ростовской области
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