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Житель Ростовской области ранил двух полицейских лопатой
Житель города Новочеркасска Ростовской области ранил двух сотрудников полиции, проводивших обыск, мужчина задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:08
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ростовская область, происшествия

Житель Ростовской области ранил двух полицейских лопатой

19:08 06.07.2020
670
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель города Новочеркасска Ростовской области ранил двух сотрудников полиции, проводивших обыск, мужчина задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
"В ходе обысковых мероприятий подозреваемый нанес двоим сотрудникам полиции телесные повреждения. Полицейские задержали злоумышленника", - сказал собеседник агентства.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что инцидент произошел во время обыска в рамках уголовного дела о распространении наркотиков. "Мужчина напал на полицейских с обухом и лопатой", - сказал он. Правоохранители открыли стрельбу. Подозреваемый получил легкое ранение, добавил источник.
По информации ГУМВД России по области, материалы проверки по данному инциденту направлены в следственный отдел по городу Новочеркасску СУСК по Ростовской области.
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