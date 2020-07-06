Житель Ростовской области ранил двух полицейских лопатой

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что инцидент произошел во время обыска в рамках уголовного дела о распространении наркотиков. "Мужчина напал на полицейских с обухом и лопатой", - сказал он. Правоохранители открыли стрельбу. Подозреваемый получил легкое ранение, добавил источник.