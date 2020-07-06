Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200706/1573974045.html
Фраза "завышенные требования жителей" уйдет из лексикона чиновников
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания в правительстве обозначил, что из лексикона областных чиновников должна уйти фраза "завышенные... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:05
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573973903_0:85:2972:1756_1400x0_80_0_0_98d06cbcfbd39f445bf2a6731366ca55.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573973903_0:85:2972:1756_1400x0_80_0_0_98d06cbcfbd39f445bf2a6731366ca55.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573973903_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_2128b0ddbd48c26a5d6f6db180d11e0d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573973903_452:0:2500:2048_1400x0_80_0_0_36d58a99d3adebbf4f724a7ab8c7a6af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Фраза "завышенные требования жителей" уйдет из лексикона чиновников

19:05 06.07.2020
19
© РИА Новости / Виталий АньковЖенщина играет с детьми на улице
Женщина играет с детьми на улице
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания в правительстве обозначил, что из лексикона областных чиновников должна уйти фраза "завышенные требования жителей". Особенно эта касается ответов на обращения жителей области. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава региона порекомендовал чиновникам перейти на обыкновенный человеческий язык в общении с жителями, в особенности в ответах на жалобы и просьбы, которые им кажутся незначительными.
"Вы сказали, эти 20% обращений — это люди, которые хотят, чтобы скамейка и площадь выглядели бы еще лучше. Они же имеют на это право. И человек действительно живет там, он видит, он хочет лучше", – обратил внимание Воробьев.
Он подчеркнул, что главы городских округов должны оперативно реагировать на все поступающие жалобы и обращения. Кроме того, губернатор Московской области призвал обеспечить жителям и туристам максимально комфортные условия.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко назначил главного внештатного специалиста по инфекциям
Банкноты номиналом 2000 рублей
На кредитование организаций АПК в Подмосковье выделены 52 млн рублей
Волонтер сажает дерево
Международная акция "Сад памяти" будет проходить каждый год
Тегеран
Иран и Россия проведут заседание межправкомиссии в сентябре
Руки ребенка и матери
В Подмосковье разрешили возобновить практику партнерских родов
Отлов рыбы в рыбном хозяйстве
Реконструкцию рыбного хозяйства в Лотошино завершат в 2021 году
Табличка на здании Министерства финансов РФ
В Минфине отметили сокращение объема ФНБ
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду
В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
Учебная аудитория
Минпросвещения представит идеи улучшения экологического образования
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Северной Македонии заявили о новой волне коронавируса
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Защита замглавы Минобрнауки Лукашевич обжалует ее арест
Официальный интернет-портал государственных услуг
Правительство проработает тему обмена трудовыми документами на Госуслугах
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США поприветствовали санкционную политику Великобритании
Кадры горящего автобуса на трассе М-4 Дон в Московской области
В Подмосковье на трассе загорелся автобус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Лента новостейМолния