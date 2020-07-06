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Фраза "завышенные требования жителей" уйдет из лексикона чиновников
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания в правительстве обозначил, что из лексикона областных чиновников должна уйти фраза "завышенные... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:05
2020-07-06T19:05
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания в правительстве обозначил, что из лексикона областных чиновников должна уйти фраза "завышенные требования жителей". Особенно эта касается ответов на обращения жителей области. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Глава региона порекомендовал чиновникам перейти на обыкновенный человеческий язык в общении с жителями, в особенности в ответах на жалобы и просьбы, которые им кажутся незначительными.
"Вы сказали, эти 20% обращений — это люди, которые хотят, чтобы скамейка и площадь выглядели бы еще лучше. Они же имеют на это право. И человек действительно живет там, он видит, он хочет лучше", – обратил внимание Воробьев.
Он подчеркнул, что главы городских округов должны оперативно реагировать на все поступающие жалобы и обращения. Кроме того, губернатор Московской области призвал обеспечить жителям и туристам максимально комфортные условия.