Фраза "завышенные требования жителей" уйдет из лексикона чиновников

Глава региона порекомендовал чиновникам перейти на обыкновенный человеческий язык в общении с жителями, в особенности в ответах на жалобы и просьбы, которые им кажутся незначительными.

"Вы сказали, эти 20% обращений — это люди, которые хотят, чтобы скамейка и площадь выглядели бы еще лучше. Они же имеют на это право. И человек действительно живет там, он видит, он хочет лучше", – обратил внимание Воробьев.