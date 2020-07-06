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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573973995.html
В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции
Страны Евроатлантики, несмотря на требования Москвы прекратить попытки вмешательства во внутренние дела, своими комментариями относительно поправок в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:04
голосование по поправкам в конституцию
россия
морган ортагус
мария захарова
совет федерации рф
владимир путин
москва
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, морган ортагус, мария захарова, совет федерации рф, владимир путин, москва, сша, в мире

В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции

19:04 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Страны Евроатлантики, несмотря на требования Москвы прекратить попытки вмешательства во внутренние дела, своими комментариями относительно поправок в конституцию России продолжили разрушительную для двусторонних отношений практику, сказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов.
"К сожалению, несмотря на наши многочисленные требования прекратить незаконные попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, евроатлантисты продолжили эту разрушительную для двусторонних отношений и глобальной стабильности практику в нарушение фундаментальных международно-правовых норм. В этот раз мы обратили внимание, что представители исполнительных властей Великобритании, Германии и Франции, видимо, учитывая принятые нами решительные меры реагирования на их подрывные действия летом 2019 года, в публичном пространстве действовали значительно осторожнее", - сказал Тимохов, выступая в Совете Федерации.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Вчера, 18:09Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам
По его словам, некорректным поведением отметились разве что в американском истеблишменте и Брюсселе. Как отметил Тимохов, Россия также не запрашивала мнения международных органов, так как поправки являются внутренним делом страны.
Соединенные Штаты ранее выразили обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по поправкам в конституцию, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Морган Ортагус. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление США о голосовании в России по поправкам к Конституции, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 16:39Голосование по поправкам в Конституцию
МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам
8992004
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМорган ОртагусМария ЗахароваСовет Федерации РФВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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