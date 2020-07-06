https://ria.ru/20200706/1573973867.html
СМИ сообщили о закрытии пролива Дарданеллы для судоходства из-за пожара
Движение судов через пролив Дарданеллы в Турции прекращено из-за мощного лесного пожара на Галлипольском полуострове, сообщает газета Hurriyet. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:03
2020-07-06T19:03
дарданеллы
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:157:2000:1282_1400x0_80_0_0_f1b4c9eb4a626caa20a007c4f84a4a39.jpg
https://ria.ru/20200626/1573515681.html
дарданеллы
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:157:2000:1282_1400x0_80_0_0_f1b4c9eb4a626caa20a007c4f84a4a39.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_206:0:1983:1333_1400x0_80_0_0_f6f68b2dd14b5cd598409e20353d22d1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_428:0:1761:1333_1400x0_80_0_0_0cc59d3bfaf4511900e76fe6c11ad7f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарданеллы, турция, в мире
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости.
Движение судов через пролив Дарданеллы в Турции
прекращено из-за мощного лесного пожара на Галлипольском полуострове, сообщает газета Hurriyet
.
Дарданеллы - это единственный проход из российских черноморских портов во внешние моря.
Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли сообщил, что пожар разгорелся около 15.00 по местному времени (совпадает с мск) в районе деревни Ильгардере, причина пока не установлена.
К тушению привлечены два самолета-амфибии, 20 вертолетов, 107 пожарных машин и порядка 400 пожарных.
"Дарданеллы закрыты для прохода судов в связи с тем, что тушение пожара ведется, в том числе, со стороны моря", - сообщает издание.
Уже эвакуированы порядка 300 человек в близлежащей деревне. Мэр провинции Чанаккале Ильхам Акташ заявил, что в случае ухудшения ситуации с пожаром не исключена эвакуация всей расположенной рядом с лесом деревни Ялова.
Акташ добавил, что в результате пожара пока никто не пострадал, материального ущерба также не причинено.
Дневная температура в районе Галлипольского полуострова уже больше недели превышает 34 градуса.