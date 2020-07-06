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СМИ сообщили о закрытии пролива Дарданеллы для судоходства из-за пожара
Движение судов через пролив Дарданеллы в Турции прекращено из-за мощного лесного пожара на Галлипольском полуострове, сообщает газета Hurriyet. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:03
дарданеллы
турция
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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дарданеллы, турция, в мире

СМИ сообщили о закрытии пролива Дарданеллы для судоходства из-за пожара

19:03 06.07.2020
1321
© Depositphotos / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция
© Depositphotos / bloodua
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Движение судов через пролив Дарданеллы в Турции прекращено из-за мощного лесного пожара на Галлипольском полуострове, сообщает газета Hurriyet.
Дарданеллы - это единственный проход из российских черноморских портов во внешние моря.
Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли сообщил, что пожар разгорелся около 15.00 по местному времени (совпадает с мск) в районе деревни Ильгардере, причина пока не установлена.
К тушению привлечены два самолета-амфибии, 20 вертолетов, 107 пожарных машин и порядка 400 пожарных.
"Дарданеллы закрыты для прохода судов в связи с тем, что тушение пожара ведется, в том числе, со стороны моря", - сообщает издание.
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Уже эвакуированы порядка 300 человек в близлежащей деревне. Мэр провинции Чанаккале Ильхам Акташ заявил, что в случае ухудшения ситуации с пожаром не исключена эвакуация всей расположенной рядом с лесом деревни Ялова.
Акташ добавил, что в результате пожара пока никто не пострадал, материального ущерба также не причинено.
Дневная температура в районе Галлипольского полуострова уже больше недели превышает 34 градуса.
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ДарданеллыТурцияВ мире
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