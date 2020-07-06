Рыбхозы Нижегородской области получат 18,5 миллиона рублей субсидий

Губернатор отметил, что в 2017 году производство товарной рыбы в Нижегородской области достигло критического показателя - 202 тонны, эта тенденция в отрасли могла привести к серьезному росту цен на рыбу. Рыбхозы не сумели бы решить проблему самостоятельно, поэтому в 2018 году была сформирована программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области".