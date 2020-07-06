Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20200706/1573973849.html
Рыбхозы Нижегородской области получат 18,5 миллиона рублей субсидий
Рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут государственную поддержку на сумму 18,5 миллиона рублей в рамках региональной программы "Развитие товарной... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:07
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/43413/11/434131163_0:121:2200:1359_1400x0_80_0_0_41355031f94bfb3c0c5d0e94047ba317.jpg
https://ria.ru/20200630/1573689728.html
https://ria.ru/20200628/1573582913.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/43413/11/434131163_0:121:2200:1359_1400x0_80_0_0_41355031f94bfb3c0c5d0e94047ba317.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/43413/11/434131163_114:0:2087:1480_1400x0_80_0_0_a2a068d49701324645b33875c1dbd234.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/43413/11/434131163_361:0:1841:1480_1400x0_80_0_0_48722c2ff0a7e738bec30546e54a0c88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глеб никитин, нижегородская область, экономика

Рыбхозы Нижегородской области получат 18,5 миллиона рублей субсидий

19:05 06.07.2020 (обновлено: 19:07 06.07.2020)
30
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОтлов рыбы в рыбном хозяйстве
Отлов рыбы в рыбном хозяйстве
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут государственную поддержку на сумму 18,5 миллиона рублей в рамках региональной программы "Развитие товарной аквакультуры", заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что в 2017 году производство товарной рыбы в Нижегородской области достигло критического показателя - 202 тонны, эта тенденция в отрасли могла привести к серьезному росту цен на рыбу. Рыбхозы не сумели бы решить проблему самостоятельно, поэтому в 2018 году была сформирована программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области".
"В этом году в программу внесены изменения: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменена на субсидирование на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры. К концу 2021 года планируется достичь показателя производства рыбы в 729 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для нижегородцев. Такой подход повысит прозрачность предоставления субсидии, увеличит объем производства товарной рыбы и будет стимулировать производство рыбопосадочного материала", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор добавил, что представители рыбной отрасли могут направить заявки на получение субсидий с 6 по 15 июля 2020 года в региональный комитет госохотнадзора.
Нижний Новгород
30 июня, 15:37Нижегородская область
Нижегородская область вошла в число лидеров по уровню открытости бюджета
По словам руководителя регионального госохотнадзора Николая Бондаренко, благодаря участию в программе "Развитие товарной аквакультуры" предприятиям отрасли удалось значительно увеличить объемы производства. "В 2019 году выпущено 684 тонны рыбной продукции, а в 2018 году, до реализации программы, показатели составляли 630 тонн. Кроме того, в регионе появились новые рыбоводные предприятия и модернизируются действующие. Например, в Мулинском районе построили новый мальковый цех для стерляди и форели", - рассказал Бондаренко.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга
28 июня, 12:55Нижегородская область
На развитие проектов нижегородского НОЦ направят грант
100000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
ЦБ предложил учитывать цены в интернет-магазинах при ремонте по ОСАГО
Табличка на здании Министерства финансов РФ
В Минфине отметили сокращение объема ФНБ
Линия производства молочного завода
Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным
Американский танкер с СПГ
Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта
Ртутный градусник для измерения температуры
Аптечная сеть объяснила нехватку ртутных градусников
Строительство газопровода Северный поток-2
Газовая отрасль Германии оценила решение Дании по "Северному потоку – 2"
Страховой полис ОСАГО
Центробанк назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили роль ледокола "Россия" в реализации планов в Арктике
Неделя российского бизнеса
Форум "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в рамках НРБ
Российский рубль и американский доллар
Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по российской экономике
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В Германии прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Дмитрий Шугаев
В Сербии могут создать сервисный центр по ремонту российской авиатехники
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ и Республика Башкортостан договорились о сотрудничестве
Уборка урожая
В КБР рассказали о господдержке аграрного сектора
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель оценил влияние пандемии COVID-19 на мировую безопасность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Лента новостейМолния