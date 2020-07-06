Рыбхозы Нижегородской области получат 18,5 миллиона рублей субсидий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут государственную поддержку на сумму 18,5 миллиона рублей в рамках региональной программы "Развитие товарной аквакультуры", заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что в 2017 году производство товарной рыбы в Нижегородской области достигло критического показателя - 202 тонны, эта тенденция в отрасли могла привести к серьезному росту цен на рыбу. Рыбхозы не сумели бы решить проблему самостоятельно, поэтому в 2018 году была сформирована программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области".
"В этом году в программу внесены изменения: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменена на субсидирование на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры. К концу 2021 года планируется достичь показателя производства рыбы в 729 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для нижегородцев. Такой подход повысит прозрачность предоставления субсидии, увеличит объем производства товарной рыбы и будет стимулировать производство рыбопосадочного материала", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор добавил, что представители рыбной отрасли могут направить заявки на получение субсидий с 6 по 15 июля 2020 года в региональный комитет госохотнадзора.
По словам руководителя регионального госохотнадзора Николая Бондаренко, благодаря участию в программе "Развитие товарной аквакультуры" предприятиям отрасли удалось значительно увеличить объемы производства. "В 2019 году выпущено 684 тонны рыбной продукции, а в 2018 году, до реализации программы, показатели составляли 630 тонн. Кроме того, в регионе появились новые рыбоводные предприятия и модернизируются действующие. Например, в Мулинском районе построили новый мальковый цех для стерляди и форели", - рассказал Бондаренко.
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