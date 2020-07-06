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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573973788.html
В США число жертв коронавируса превысило 130 тысяч
Число жертв COVID-19 в США превысило 130 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:02
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США число жертв коронавируса превысило 130 тысяч

19:02 06.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в США превысило 130 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно информации университета, за все время в США зафиксировали 2 897 613 случаев заражения и 130 007 летальных исходов. Отмечается, что свыше 906 тысяч человек выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 11,4 миллиона человек, умерли свыше 535 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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