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Защита замглавы Минобрнауки Лукашевич обжалует ее арест
Защита замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении более 50 миллионов рублей, обжалует решение Тверского суда Москвы о ее аресте, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:59
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москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил попов, москва, происшествия

Защита замглавы Минобрнауки Лукашевич обжалует ее арест

18:59 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении более 50 миллионов рублей, обжалует решение Тверского суда Москвы о ее аресте, сообщил журналистам ее адвокат.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал замглавы министерства науки и высшего образования Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей.
"Конечно, мы будем обжаловать", - сказал адвокат.
Согласно озвученным в суде материалам дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Михаил Попов занимал должность в министерстве образования и науки.
Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератов". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Потерпевшим по делу признано министерство просвещения, следует из оглашенных документов. Срок следствия продлен до 16 августа.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Вчера, 18:50
Следователь раскрыл детали обвинения замглаве Минобрнауки Лукашевич
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