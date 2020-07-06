Защита замглавы Минобрнауки Лукашевич обжалует ее арест

Ранее Тверской суд Москвы арестовал замглавы министерства науки и высшего образования Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей.

Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератов". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.