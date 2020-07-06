В Мосгорсуде заявили, что британские санкции не скажутся на работе судей

"Включение в данный список никак не скажется на их работе", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда.

Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию, все активы на территории Соединенного Королевства (если таковые имеются) замораживаются.