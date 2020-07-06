В Мосгорсуде заявили, что британские санкции не скажутся на работе судей

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Включение российских судей в британский санкционный список, сформированный по "поправке Магнитского", не скажется на их работе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Британия намеревалась внести в список тех россиян, кого сочла причастным к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также тех жителей Саудовской Аравии, кого подозревает в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
В нем оказались московские судьи Алексей Криворучко и Сергей Подопригоров.
"Включение в данный список никак не скажется на их работе", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда.
Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию, все активы на территории Соединенного Королевства (если таковые имеются) замораживаются.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.