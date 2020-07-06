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Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках дела о смертельном ДТП, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:57
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200705/1573903578.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573895234.html
Ну тут все понятно. Если вспомнить дело футболистов которые получили смешные сроки, (простой человек получил бы в 3 раза больше), то и здесь дадут максиму 3 года и то наверное условна.
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Какое изящное обрамление умышленного убийства...
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

18:57 06.07.2020
13974
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках дела о смертельном ДТП, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.
"Сегодня Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал Пашаев, подчеркнув, что оно осталось неизменным - нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).
До этого представитель семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский заявлял, что на этой неделе они приступают к ознакомлению с материалами дела.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
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Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Добровинский ранее сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
На прошлой неделе Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Ну тут все понятно. Если вспомнить дело футболистов которые получили смешные сроки, (простой человек получил бы в 3 раза больше), то и здесь дадут максиму 3 года и то наверное условна.
6 июля, 19:36
Нафис Габитов
2700633
Какое изящное обрамление умышленного убийства...
6 июля, 19:46
kostyakov54
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