Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Актеру Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках дела о смертельном ДТП, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев

"Сегодня Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал Пашаев, подчеркнув, что оно осталось неизменным - нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

До этого представитель семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский заявлял, что на этой неделе они приступают к ознакомлению с материалами дела.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".

Добровинский ранее сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.