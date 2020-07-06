В Северной Македонии заявили о новой волне коронавируса

БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Новая волна Новая волна COVID-19 уже пришла в Северную Македонию и регион Западных Балкан, летнего ослабления пандемии не произошло, заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче.

Глава минздрава сообщил в понедельник, что за сутки были проведены 894 теста, выявлены 78 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заразились 7124 человека. За прошедшие 24 часа умерли пять пациентов, общее число жертв достигло 346 человек.

ВОЗ сообщила, что 60% случаев из 10 миллионов больных COVID-19 в мире, практически, зарегистрированы в июне. Это подтверждает, что везде есть новая волна, а к нам она пришла раньше, и мы ее довольно рано зарегистрировали", - заявил глава минздрава на брифинге и написал в Twitter.

"Ситуация в мире подтверждает, что первоначальные прогнозы мировых авторитетов в здравоохранении, что коронавирус летом исчезнет, не подтвердились", - подчеркнул министр.

С числом умерших свыше 340 Северная Македония находится на первом месте в регионе по числу жертв пандемии. При этом власти страны открыли международные аэропорты в Скопье и Охриде в среду. Руководство Северной Македонии в середине марта вводило режим ЧС из-за COVID-19 до 22 июня. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.

Во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости и числа смертей из-за коронавируса. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде , причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.