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Распространение нового коронавируса
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В Северной Македонии заявили о новой волне коронавируса
Новая волна COVID-19 уже пришла в Северную Македонию и регион Западных Балкан, летнего ослабления пандемии не произошло, заявил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:54
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, северная македония, белград (город), в мире

В Северной Македонии заявили о новой волне коронавируса

18:54 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Новая волна COVID-19 уже пришла в Северную Македонию и регион Западных Балкан, летнего ослабления пандемии не произошло, заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче.
Глава минздрава сообщил в понедельник, что за сутки были проведены 894 теста, выявлены 78 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заразились 7124 человека. За прошедшие 24 часа умерли пять пациентов, общее число жертв достигло 346 человек.
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"ВОЗ сообщила, что 60% случаев из 10 миллионов больных COVID-19 в мире, практически, зарегистрированы в июне. Это подтверждает, что везде есть новая волна, а к нам она пришла раньше, и мы ее довольно рано зарегистрировали", - заявил глава минздрава на брифинге и написал в Twitter.
"Ситуация в мире подтверждает, что первоначальные прогнозы мировых авторитетов в здравоохранении, что коронавирус летом исчезнет, не подтвердились", - подчеркнул министр.
С числом умерших свыше 340 Северная Македония находится на первом месте в регионе по числу жертв пандемии. При этом власти страны открыли международные аэропорты в Скопье и Охриде в среду. Руководство Северной Македонии в середине марта вводило режим ЧС из-за COVID-19 до 22 июня. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСеверная МакедонияБелград (город)В мире
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