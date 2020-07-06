https://ria.ru/20200706/1573973291.html
В Северной Македонии заявили о новой волне коронавируса
Новая волна COVID-19 уже пришла в Северную Македонию и регион Западных Балкан, летнего ослабления пандемии не произошло, заявил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:54
2020-07-06T18:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
северная македония
белград (город)
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, северная македония, белград (город), в мире
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости.
Новая волна COVID-19
уже пришла в Северную Македонию
и регион Западных Балкан, летнего ослабления пандемии не произошло, заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче.
Глава минздрава сообщил в понедельник, что за сутки были проведены 894 теста, выявлены 78 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заразились 7124 человека. За прошедшие 24 часа умерли пять пациентов, общее число жертв достигло 346 человек.
"ВОЗ
сообщила, что 60% случаев из 10 миллионов больных COVID-19 в мире, практически, зарегистрированы в июне. Это подтверждает, что везде есть новая волна, а к нам она пришла раньше, и мы ее довольно рано зарегистрировали", - заявил глава минздрава на брифинге и написал в Twitter.
"Ситуация в мире подтверждает, что первоначальные прогнозы мировых авторитетов в здравоохранении, что коронавирус летом исчезнет, не подтвердились", - подчеркнул министр.
С числом умерших свыше 340 Северная Македония находится на первом месте в регионе по числу жертв пандемии. При этом власти страны открыли международные аэропорты в Скопье и Охриде в среду. Руководство Северной Македонии в середине марта вводило режим ЧС из-за COVID-19 до 22 июня. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.
Во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости и числа смертей из-за коронавируса. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде
, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.